民進黨內茶壺風暴 賴清德籲團結：人民不希望看到內鬥

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（中央社記者葉素萍、溫貴香台北5日電）民進黨立院黨團總召柯建銘近日與立委王世堅等人槓上，兼任民進黨主席的總統賴清德今天在中常會表示，當前台灣局勢非常關鍵，人民希望看到的是民進黨團結一致，不希望看到民進黨陷入內部紛爭。

柯建銘近日為召委選舉與王世堅等人槓上，柯建銘昨天質疑王世堅忠誠，更指民進黨中常會有人錄音。王世堅今天受訪說，如果他叛黨、錄音，「那很簡單，我立刻退出政治」，他會在中常會央請黨主席組專案小組把事情查清楚。

柯建銘在民進黨中常會後面對媒體詢問，僅回答「我今天的簡單發言，就是我不發言」。

民進黨發言人吳崢在中常會後記者會受訪表示，賴清德做出2點裁示，第一、當前台灣局勢非常關鍵，請所有黨內人士務必團結，請黨團幹部繼續領導黨團在立法院捍衛台灣；第二、今天大家已經充分溝通，相關誤會也已經釐清，未來不要再重複出現。

賴清德提到，當前台灣局勢非常關鍵，人民希望看到的是民進黨團結一致，而不會希望看到民進黨陷入內部紛爭。

媒體關注今天中常會是否砲聲隆隆，吳崢表示，由於中常委有非常高的比例是現任立委，無論是立院的動態或近來的爭議事件，會中都有「充分溝通」，賴清德勉勵大家團結一致。

吳崢並說，民進黨是內部隨時可以盡情表達意見，關起門來大鳴大放的政黨，既然黨內已充分瞭解、溝通完畢，希望紛爭就此告一段落。

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與會人士轉述，今天會中充分地互相溝通、毫無保留，賴清德也認真聆聽每位中常委意見。

對於柯建銘質疑王世堅在中常會錄音給媒體，今天中常會是否有收手機或禁止錄音的禁令。民進黨立委林俊憲在中常會後受訪表示，沒有禁用手機，經過說明，大家了解沒有錄音這件事情，是個誤會。（編輯：謝佳珍）1140305