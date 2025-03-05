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首頁 / 政治

柯建銘點名質疑部分黨內立委 陳冠廷：尊重總召說法

2025/3/5 11:00
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（中央社記者林敬殷台北5日電）民進黨立法院黨團總召柯建銘近日發言，質疑部分黨籍立委。遭點名的立委陳冠廷今天說，「尊重總召，包含總召的說法」，另一位被柯建銘質疑審預算與國民黨立委唱和的王定宇表示，「不是事實的東西就不是事實，「我比較擔心柯總召的身體狀況」。

柯建銘在上週黨團記者會及昨天接受專訪時，對部分黨內立委言行，頗有微詞，包括在協調立法院委員會召委時，遭陳冠廷掛了3次電話，另質疑王定宇先前在審查國防預算時，與國民黨立委徐巧芯、馬文君等人唱和。

柯建銘接連對黨內立委開砲，導火線是身兼民進黨中常委的立委王世堅，柯建銘認為王世堅多次在中常會對他胡亂指控，上週更在中常會向兼任黨主席的總統賴清德「告狀」，指責他讓陳冠廷無法擔任國防委員會召委，引爆柯建銘怒火，反批王世堅說法並非事實。

立法院今天選舉各委員會召委，遭柯建銘點名的王定宇與陳冠廷現身時，立刻被媒體團團圍住。

對於柯建銘的質疑，王定宇表示，審查預算的過程，府院黨都很關心如何維護國家的國防預算，也有網路直播及議事錄，國防委員會每位執政黨立委都竭盡力氣維護相關預算，特別在潛艦預算，至少在委員會層次，是全數守住。

王定宇表示，一開始聽到當然會生氣，被莫名指控，當然會生氣，後來發現不只講到他，還有好多人，他比較擔心柯建銘的身體狀況，所以是擔心比憤怒多，柯建銘是不是在認知上出了什麼問題。

王定宇說，不是事實的東西就不是事實，不是事實的指控，對黨團內部不好，「但畢竟是長輩，不苛責他」，「希望大家多關心他，目前狀況怪怪的。」

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陳冠廷表示，他上星期就跟沈伯洋還有其他黨籍立委協調完畢，經過簡單交流馬上決定由沈伯洋先擔任；召委是輪流的，本身就是一個可以快速協調的事。不分區立委有時要擔負比較大的責任，特別是在政局紛亂時候，區域立委要回地方經營基層。

關於對柯建銘掛電話，柯建銘提到總召是很卑微，陳冠廷說，「尊重總召，包含尊重總召的說法。」總召絕對不是一個卑微的位置，必須要調和鼎鼐，讓每位立委都有發聲機會，總召同時代表黨團，「他的辛苦他的努力，都可以理解，還是一樣，尊重總召。」（編輯：蘇志宗）1140305

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