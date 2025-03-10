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前白宮官員率團訪台 促美台加強合作防範威權擴張

2025/3/10 22:03（3/10 22:21 更新）
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外交部長林佳龍（右）10日接見「澳洲雪梨大學美國研究中心」執行長葛林（Michael Green，左）。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月10日
外交部長林佳龍（右）10日接見「澳洲雪梨大學美國研究中心」執行長葛林（Michael Green，左）。（外交部提供）中央社記者楊堯茹傳真 114年3月10日
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（中央社記者楊堯茹台北10日電）前美國白宮國安會亞洲資深主任葛林率團訪台，外交部長林佳龍今天接見時表示，台灣願與理念相近國家合作協助他國；葛林則說，台灣在內的盟邦日益重要，應加強合作防範威權主義的擴張。

外交部晚間發布新聞稿指出，林佳龍上午接見「澳洲雪梨大學美國研究中心」（USSC）執行長暨前美國白宮國安會亞洲資深主任葛林（Michael Green）一行，雙方就區域安全、對美關係展望、印太地區盟友互動，以及於太平洋與東南亞地區的合作等議題深入交換意見。

林佳龍表示，台灣是國際上的良善力量，除積極提升自身韌性外，也樂願在「總合外交」策略下與理念相近國家合作協助他國發展。

葛林對台灣「總合外交」理念深表贊同，並稱USSC雖是美國研究中心，但包含台灣在內的盟邦日益重要，應該加強合作，共同防範威權主義的擴張。

外交部說明，會後由外交部常務次長陳立國代表款宴訪團，並續就地緣政治挑戰、台澳經貿合作及促請澳洲支持台灣加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）等案廣泛討論。

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外交部指出，訪團在台期間也將晉見副總統蕭美琴，並與相關部會與智庫就台灣政經發展、台海局勢、地緣政治等議題深入討論。

外交部表示，台灣與澳洲是印太區域共享民主自由價值的理念相近夥伴，不僅在經貿方面具高度互補性，在能源、教育文化、科學研究、原住民族、運輸安全等領域也交流密切。訪團此行將見證台灣蓬勃的民主社會，並有助深化台澳雙邊友好關係。（編輯：謝佳珍）1140310

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