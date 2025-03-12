陸配網紅涉武統言論 吳思瑤：勿知法犯法打擊台灣

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（中央社記者王揚宇台北12日電）針對陸配網紅「亞亞在台灣」涉武統言論，移民署廢止在台居留許可。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天受訪說，請各界不要知法犯法、執法單位要依法行政，不希望享受台灣的社會資源與自由民主，卻替中國散播打擊、威嚇台灣等不當言論。

陸配網紅「亞亞在台灣」自拍網路影片發表武統言論，日前遭舉報被移民署約談。移民署11日表示，經依法調查並會商相關機關後，將依法廢止其在台依親居留許可，擇期安排出境。

吳思瑤今天在立法院議場前受訪，針對上述議題回應媒體詢問。

吳思瑤說，是否有觸犯法規，相關單位應該徹查，但這位網紅的言論，包括在網路上散播支持武統、中國犯台等台灣不容的言論，而台灣是法治社會，請各界不要知法犯法，執法單位也要依法行政。

吳思瑤說，當中國統戰、認知作戰越來越無所不在的情況下，台灣相關國安法制的執行，除了要貫徹，更要從根本進行法制面的精進，魔高一尺道要更高一丈，保護台灣的國防安全，也不希望再有下一個「亞亞在台灣」，在台灣享受社會資源、自由民主，卻替中國散播打擊台灣、威嚇台灣的不當言論。

台積電擴大赴美投資議題持續延燒，媒體追問，國民黨立法院黨團總召傅崐萁稱台積電是國民黨40年的血汗，以及前中廣董事長趙少康表示台積電董事長魏哲家是否要抓起來等議題。

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吳思瑤說，請國民黨不要因為仇恨民進黨就抹黑、惡意消費台積電，台積電作為台灣的產業龍頭、世界之光，這是台積電上上下下人員的努力，當然也有台灣這片土地給予的養分及政府相關政策的支持。

吳思瑤指出，台積電是台灣的台積電、期待能夠是世界的台積電，不是國民的台積電、不是國民黨的私產，而台積電向國際布局是國力的延伸、台灣之光，請國民黨不要唱衰、弱化台灣。（編輯：蘇龍麒）1140312