賴清德：覆議案攸關人民利益 呼籲在野黨審慎思考

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（中央社記者葉素萍台北12日電）立法院今天下午將針對行政院所提114年度中央政府總預算及財政收支劃分法2項覆議案投票。覆議案投票前，兼任民進黨主席的總統賴清德呼籲朝野政黨以國家發展為己任、以人民利益為優先，請在野黨審慎思考，讓國家能夠穩定運作。

民進黨今天召開中常會，賴清德提到，美國智庫「傳統基金會」日前發布「2025年經濟自由度報告」，台灣連續3年列為全球排名第4，在亞太地區僅次於新加坡排名第2，報告中也肯定台灣擁有健全穩定的法制，以及良好的投資環境，這是所有台灣人民共同努力的成果。

賴清德表示，面對國際局勢的快速變遷，台灣正在面對全新的挑戰，每一次的挑戰，都是台灣改變和成長的契機。要在良好的經濟基礎下，以「立足台灣、布局全球、行銷全世界」為目標，推動企業技術升級、數位轉型、韌性策略與永續發展，以新的全球產業布局，持續壯大國家實力。

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他說，今天下午立法院就會表決114年度中央政府總預算以及財政收支劃分法2項覆議案，總預算攸關國家政府的基本運作、財劃法則會影響政府財政及事權分配的合理性，2項覆議案都與國家發展及人民利益有密切的關係。

賴清德指出，在台灣面對各項轉型的關鍵時刻，政府已經做好準備，要投注更多資源來面對各項挑戰，人民也抱持著深切的期盼。他呼籲，「希望朝野政黨能以國家發展為己任、以人民利益為優先，請在野黨審慎思考，讓國家能夠穩定運作。」（編輯：林興盟）1140312