柯建銘：大罷免與下鄉宣講看來無關 但互為表裡

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（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨已規劃15日起啟動8場「人民是頭家」政策宣講會，民進黨立法院黨團總召柯建銘今天說，大罷免與下鄉宣講看起來無關，但「互為表裡」，大罷免的目標就是「全罷」。

民進黨將啟動「人民是頭家」政策宣講會，首發場15日從台中市出發。民進黨秘書長林右昌昨天表示，宣講跟罷免沒有關係，不要混為一談。

行政院長卓榮泰在立法院被在野黨立委問到是否支持大罷免時說，大罷免是民間團體提出，跟行政院業務無關，政府維護人民的各種參政權，不會表態支持與否。

民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤下午在中常會前受訪表示，新國會組成以來，國會諸多亂象，院會表決新台幣3兆多元的總預算之前，立法院各黨只有5分鐘可以上台發表意見，「國會不討論就讓社會來討論，這樣的宣講有其必要」。

她說，當國會少數被噤聲，更有責任向民眾說明真相，目前中央黨部規劃有8場，立委、官員、百工百業的民間代表都受邀參加。

吳思瑤說，立委作為立院攻防第一線，有權利也有責任向民意報告，行政部門很多預算遭惡刪惡凍，部會首長也會在第一線面對民意坦率報告。

媒體追問，民眾黨立委質疑宣講是民主笑話。吳思瑤說，藍白也可以下鄉宣講，藍白搞壞國家發展，難道民眾黨害怕把真相傳達給公民。

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民進黨立委賴瑞隆在中常會前受訪表示，去年藍白一整年的毀憲亂政行為，罷免連署一階過關才會出現「34比0」這樣荒謬數字，有34個罷免藍委案通過第一階段連署門檻，綠委罷免案卻沒有，顯然人民的憤怒是很清楚。

賴瑞隆說，國民黨不檢討真正原因，改變人民觀感，而要用所謂的「反廢死公投」干擾罷免進行；死刑早就已經在執行，沒有廢死問題，這是假議題，國民黨沒有看清事實真相，只會更激起人民怒火，不會達到成效。（編輯：謝佳珍）1140312