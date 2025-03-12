王世堅盼黨澄清常會未錄音 賴清德：事件到此為止

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（中央社記者葉素萍台北12日電）民進黨立院黨團總召柯建銘日前與立委王世堅等人槓上，王世堅今天在民進黨中常會再度向兼任黨主席的總統賴清德請命，期盼黨部能幫忙澄清「沒有錄音」；柯建銘回應，當初並沒有指王世堅錄音；賴清德則說，上次已澄清、事情到此為止。

柯建銘日前為召委選舉與王世堅等人槓上，柯建銘在接受媒體訪問時質疑王世堅忠誠，更指民進黨中常會有人錄音；王世堅上週在民進黨中常會前向媒體表示，如果他叛黨、錄音，「那很簡單，我立刻退出政治」。

賴清德上週在中常會做出2點裁示，他並說，當前台灣局勢非常關鍵，人民希望看到的是民進黨團結一致，不希望看到民進黨陷入內部紛爭。

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不過，相關事件今天餘波盪漾，民進黨內人士轉述，王世堅今天在中常會再度向賴清德請命，期盼黨部幫忙澄清「沒有錄音」。

據轉述，柯建銘強調，當初並沒有指出是王世堅錄音；賴清德表態，上次已經澄清、做出裁示，事情就到此為止。（編輯：林興盟）1140312