副總統接見澳洲雪梨大學訪團 盼加深雙方了解與合作

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（中央社記者溫貴香台北12日電）副總統蕭美琴今天接見澳洲雪梨大學美國研究中心訪問團時表示，澳洲一直是台灣的重要夥伴，雙方經濟在許多層面深具互補性，儘管同時面對內部與外部挑戰，仍盼尋求合作機會，非常歡迎到台灣交流，讓雙方更加了解彼此。

副總統上午接見「澳洲雪梨大學美國研究中心（USSC）」訪問團，副總統致詞時首先表達歡迎之意。她表示，當前全球面臨諸多事件，各國都試圖研究並理解美國，台灣特別重視與智庫的交流對話，為對全球事件的理解提供基礎性分析。

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副總統說明，面對不斷變化的地緣政治、經濟與供應鏈等挑戰，台灣產業也在尋求國際布局，擴大台灣在全球經濟的影響力。澳洲一直是台灣的重要夥伴，雙方經濟在許多層面深具互補性，儘管同時面對內部與外部挑戰，仍盼尋求合作機會，非常歡迎到台灣交流，讓雙方更加了解彼此。

訪賓一行由「澳洲雪梨大學美國研究中心」執行長葛林（Michael Green）率領，外交部次長陳立國陪同至總統府拜會副總統蕭美琴。（編輯：張若瑤）1140312