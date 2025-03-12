加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
明起連3天全台有雨 下週中部以北低溫10度
首頁 / 政治

總預算財劃法覆議被封殺 吳思瑤：創3個前所未見災害

2025/3/12 19:42
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北12日電）立法院會今天否決行政院所提114年度中央政府總預算及財劃法修法覆議案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，投票結果比遺憾更遺憾，立法院創下「國會民主運作繼續沉淪」、「憲政秩序破壞跟戕害」及「國家政府財政陷入執行災難」3個前所未見災害。

立法院會今天下午舉行記名投票表決，藍白挾人數優勢，2項行政院所提的議案，均以61票比51票予以否決。

吳思瑤於表決結果出爐後，在立法院議場前舉行記者會。她表示，立法院再一次讓全民失望了，人民期待立法院能夠撥亂反正，立法院依舊交出一張傷害民意、傷害國家的成績單，表決結果是比遺憾更遺憾。

對於後續的救濟作為，吳思瑤表示，民進黨團會尋求其他的民主救濟方式，對於暫時處分跟釋憲，都有提早做準備，後續的工作何時啟動，也會負責任向外界說明。

吳思瑤表示，今天覆議結果，立法院創下3個前所未見，前無古人後無來者的災害。首先是國會民主運作繼續沉淪，藍白將總預算跟財劃法硬是綁在一起，卻說不出道理，藍白聯手壓縮討論時間，2項覆議案僅用2天進行詢答。

吳思瑤說，第二個災害是憲政秩序破壞跟戕害。立法院此次送出史上「刪最多、凍最嚴、審最亂」的預算審查結果，連同討論只有3分鐘，掏空中央新台幣3753億元的財劃法，戕害行政部門預算權，過當利用立委審查預算權利，逼迫傷害其他憲法機關難以執行忠誠義務，讓行政機關無法運作。

google news透過 Google News追蹤中央社

吳思瑤表示，2項覆議案被否決，是史上第一次讓國家政府財政陷入執行災難，沒人知道114年總預算的刪減數，也沒人知道哪些預算可以用、哪些不能用，更沒有人知道，業務費被刪除8成、9成的行政機關如何運作及如何補救，一個前提不明確的審議結果，各個機關預算執行災難才正要開始。

對於接下來民進黨中央發動的下鄉宣講活動，吳思瑤表示，既然國會不討論，就讓社會來討論，民進黨有責任第一線面對人民，向人民報告立法院到底發生什麼事，更有責任讓公民了解政策的真相，不是一再被誤導跟抹黑，宣講行動早有規劃，也尊重民眾黨發動的下鄉宣講，但務必要說事實，不能說謊。（編輯：翟思嘉）1140312

立法院
藍白封殺覆議案 民進黨：全台宣講展現民意總預算財劃法覆議案遭否決 卓榮泰：必要時到各地向大家報告
吳思瑤
柯建銘：大罷免與下鄉宣講看來無關 但互為表裡香蕉價格攀高 藍指政府無作為綠籲理性討論
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

23
更多編輯台推薦新聞：