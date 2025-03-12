總預算財劃法覆議被封殺 吳思瑤：創3個前所未見災害

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（中央社記者林敬殷台北12日電）立法院會今天否決行政院所提114年度中央政府總預算及財劃法修法覆議案，民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤表示，投票結果比遺憾更遺憾，立法院創下「國會民主運作繼續沉淪」、「憲政秩序破壞跟戕害」及「國家政府財政陷入執行災難」3個前所未見災害。

立法院會今天下午舉行記名投票表決，藍白挾人數優勢，2項行政院所提的議案，均以61票比51票予以否決。

吳思瑤於表決結果出爐後，在立法院議場前舉行記者會。她表示，立法院再一次讓全民失望了，人民期待立法院能夠撥亂反正，立法院依舊交出一張傷害民意、傷害國家的成績單，表決結果是比遺憾更遺憾。

對於後續的救濟作為，吳思瑤表示，民進黨團會尋求其他的民主救濟方式，對於暫時處分跟釋憲，都有提早做準備，後續的工作何時啟動，也會負責任向外界說明。

吳思瑤表示，今天覆議結果，立法院創下3個前所未見，前無古人後無來者的災害。首先是國會民主運作繼續沉淪，藍白將總預算跟財劃法硬是綁在一起，卻說不出道理，藍白聯手壓縮討論時間，2項覆議案僅用2天進行詢答。

吳思瑤說，第二個災害是憲政秩序破壞跟戕害。立法院此次送出史上「刪最多、凍最嚴、審最亂」的預算審查結果，連同討論只有3分鐘，掏空中央新台幣3753億元的財劃法，戕害行政部門預算權，過當利用立委審查預算權利，逼迫傷害其他憲法機關難以執行忠誠義務，讓行政機關無法運作。

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吳思瑤表示，2項覆議案被否決，是史上第一次讓國家政府財政陷入執行災難，沒人知道114年總預算的刪減數，也沒人知道哪些預算可以用、哪些不能用，更沒有人知道，業務費被刪除8成、9成的行政機關如何運作及如何補救，一個前提不明確的審議結果，各個機關預算執行災難才正要開始。

對於接下來民進黨中央發動的下鄉宣講活動，吳思瑤表示，既然國會不討論，就讓社會來討論，民進黨有責任第一線面對人民，向人民報告立法院到底發生什麼事，更有責任讓公民了解政策的真相，不是一再被誤導跟抹黑，宣講行動早有規劃，也尊重民眾黨發動的下鄉宣講，但務必要說事實，不能說謊。（編輯：翟思嘉）1140312