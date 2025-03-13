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因應中國統戰滲透 賴總統召開國安高層會議
首頁 / 政治

國民黨指能源政策錯誤 要求郭智輝下台負責

2025/3/13 11:52（3/13 12:31 更新）
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國民黨發言人楊智伃（右2）、國民黨台北市議員鍾沛君（左2）、詹為元（左1），以及桃園市議員凌濤（右1）等人，今天召開記者會指出，台灣當前面臨嚴重能源危機，經濟部長郭智輝卻忽略專家建議，還頻頻失言，應該下台負責。中央社記者王承中攝 114年3月13日
國民黨發言人楊智伃（右2）、國民黨台北市議員鍾沛君（左2）、詹為元（左1），以及桃園市議員凌濤（右1）等人，今天召開記者會指出，台灣當前面臨嚴重能源危機，經濟部長郭智輝卻忽略專家建議，還頻頻失言，應該下台負責。中央社記者王承中攝 114年3月13日
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（中央社記者王承中台北13日電）電價會前會將在近期舉行，各界關注電價是否調漲。國民黨發言人楊智伃今天表示，電價審議委員多意識到撥補台電不應是常態，應檢討能源政策結構。楊智伃呼籲民進黨政府思考改變能源政策，如果經濟部長郭智輝要繼續擺爛、當薪水小偷，就應該下台負責。

電價會前會將在近期舉行，台電推演3種劇本，最佳情境為立法院同意千億預算撥補即可不漲電價，但考量是否能順利撥補仍存在變數，折衷之下，台電內部規劃，若要讓今年不再擴大虧損，住宅、小商店等民生用電恐須全面調漲。

國民黨發言人楊智伃、國民黨台北市議員鍾沛君、詹為元，以及桃園市議員凌濤等人，今天在國民黨中央黨部召開記者會，質疑台灣當前面臨嚴重能源危機，郭智輝忽略專家呼籲與建議，還頻頻失言，重創台灣形象，應該下台負責。

凌濤表示，過去已經撥補台電將近新台幣4000億元，但每年電價漲幅還是約8.5%到12.5%，根本是破網補不完、電價漲不停。台電虧損已達舉債上限，民進黨政府每次都用納稅錢撥補作為解決的方案，根本是讓台電進入慢性疾病。

楊智伃指出，電價審議委員多意識到撥補不應該是常態，且應檢討能源政策結構，但質疑電價審議委員會的意見為被民進黨政府重視，政府有要檢討能源政策嗎，郭智輝是否還在耍廢。呼籲民進黨政府，趕快亡羊補牢，為台灣的能源、經貿、科技發展去思考能源政策的改變。

楊智伃表示，郭智輝如果無能、擺爛、耍廢，要繼續當薪水小偷的話，就應該下台負責。

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詹為元指出，錯誤能源政策，讓台灣虧慘，2025年台電累計虧損高達4326億元；而根據統計，核能是最便宜的發電來源，政府卻捨而不用，導致台電成為中華民國國營事業的阿斗；面對錯誤政策的能源配比，希望民進黨政府與台電能趕緊回頭是岸。

鍾沛君表示，電價審議委員會已經說「開源不如節流」，這是因應電價漲價，發電成本提升最重要的核心。與其漲電價、拿撥補，不如檢討發電成本，現在好像不給台電漲電價，就會被情緒勒索；但核心就是開源不如節流，應重新檢視能源配比。（編輯：蘇志宗）1140313

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楊智伃
國民黨：盲目撥補台電 不如普發2萬元讓人民繳電費綠指在野唱衰台積電對美投資 藍促先說明對應措施
郭智輝
立委關心是否漲電價 卓榮泰：現在談言之過早美擬提供能源 經長：對任何能源都抱持歡迎態度
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