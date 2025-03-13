檢察官遭質疑不當訊問沈慶京 引發立委爭辯

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（中央社記者劉世怡台北13日電）檢察官遭質疑在醫院訊問被告沈慶京未全程錄影錄音；立委羅智強今天質詢法務部長鄭銘謙有無此事，並詢問曾任檢察官的會議主席吳宗憲怎看，引發立委王義川、柯建銘抗議。

台北地方法院審理京華城案，11日首次提訊在押的威京集團主席沈慶京。媒體報導，北檢檢察官林俊言曾跑到醫院訊問沈慶京，卻沒錄音錄影，最後僅記載「當事人保持緘默」。

台北地檢署12日晚間發布新聞稿表示，承辦檢察官考量沈慶京的身體狀況及羈押期間即將屆止等因素，依刑事訴訟法規定與書記官於民國113年10月11日前往醫院實施視察，並非對沈慶京進行偵訊；視察當天有通知其3名辯護人到場，沈慶京於視察結束前要求檢察官記錄其對案件的意見，因此檢察官於3名辯護人均在場時，全程錄音、錄影進行訊問，以記錄沈慶京的意見，之後由沈慶京、3名辯護人詳閱筆錄後簽名附卷。

立法院司法及法制委員會今天上午邀請法務部部長率所屬單位主管列席報告業務概況及立法計畫，並備質詢；國民黨籍立委羅智強質詢法務部長鄭銘謙，為何檢察官去審訊沈慶京，沒錄音錄影且筆錄只寫「當事人保持緘默」。

羅智強不滿鄭銘謙只回應「昨天晚上台北地檢署有發布新聞稿說明」，當場開啟會議詢問程序，轉頭問會議主席、曾任檢察官的國民黨籍立委吳宗憲，可以只錄音幾分鐘嗎。吳宗憲回應，製作筆錄時應全程錄音錄影，但目前手上沒資料不知道當時情形。

民進黨籍立委王義川起身抗議表示，此涉及個案，立委不能在質詢時，進行會議詢問，指控羅智強質詢時間已到。

吳宗憲回應，他是會議主席，請尊重他主持會議，若他行為不當，可送紀律委員會。

民進黨籍立委柯建銘按發言麥克風表示，有質詢就沒有會議詢問；羅智強不滿回應，現在不是柯建銘質詢時間。

民眾黨籍立委黃國昌上台質詢時表達抗議，剛剛事件，他在台下尊重主席吳宗憲，完全沒發言表示意見，但是請問吳宗憲為何可以放任柯建銘按發言麥克風還指著台下的他說，「不要坐在下面傻笑，這有符合會議規範嗎」。

吳宗憲立即道歉表示，剛剛沒有主持好，導致會議失序，會反省，再跟柯建銘溝通，別人質詢時不要按麥克風插嘴。

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黃國昌質詢時聚焦於法務部今天提供的書面報告，一抄再抄，掩飾近半年兩岸共打遣返通緝犯是0人，且立法計畫抄到不醒人事，科技偵查及揭弊者保護法，早已三讀通過，還列在立法計畫中。

另外，黃國昌質疑民進黨立委曾多次替金融重犯鍾文智司法個案，提出法律修正案，雖然最高法院昨天判刑鍾文智定讞，但他在112年以某協會之名已告發鍾文智等人共犯詐欺取財案件，為何至今新北地檢署辦案毫無下文。（編輯：方沛清）1140313