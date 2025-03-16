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玉山論壇17日開幕 賴總統致詞、丹麥前總理與會

2025/3/16 18:18
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（中央社記者楊堯茹台北16日電）第8屆玉山論壇定17日登場，總統賴清德、副總統蕭美琴將分別出席開幕式與午宴，今年有來自13國政要、產業界領袖以及專家學者出席，就智慧解方進行討論，丹麥前總理拉斯穆森、斯洛維尼亞前總理楊薩等重量級訪賓將致詞。

外交部晚間發布新聞稿指出，第8屆「玉山論壇」（2025 Yushan Forum）訂17至18日在台北萬豪酒店舉行，主題為「新南向+：台灣、印太與新世界」。

外交部說明，為配合總統賴清德推動智慧國家2.0政策願景，這屆論壇特別與「2025年智慧城市展暨2050淨零城市展」銜接，擴大邀請新南向夥伴國家及全球理念相近國家，包括：丹麥、斯洛維尼亞、美國、日本、捷克、波蘭、立陶宛、加拿大、紐西蘭、菲律賓、泰國、新加坡、印度等國政要、產業界領袖及專家學者出席，討論台灣運用數位國力及創新科技推動「數位新南向」，與各國攜手區域永續共榮的智慧解決方案。

外交部指出，賴總統預定出席17日上午開幕式致詞，副總統蕭美琴將於同日中午款宴重要外賓，外交部長林佳龍主持首日晚宴歡迎各界貴賓。

外交部說，這次應邀出席論壇活動的重量級政要，包括丹麥前總理暨丹麥「民主聯盟基金會」主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）、斯洛維尼亞前總理楊薩（Janez Janša）、日本「日華議員懇談會」會長古屋圭司眾議員、捷克參議院外交委員會主席費雪（Pavel Fischer）、波蘭前外長芙緹嘉（Anna Fotyga）、立陶宛前外交部次長暨波蘭「民主社群」秘書長艾德梅納斯（Mantas Adomenas，另譯：阿頓梅納斯）、加拿大前衛生部長克里門（Tony Clement，另譯：克萊門）等。

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外交部也說，其他貴賓包括：國內企業及產業公協會領袖，以及默克（Merck）、美商酷澎（Coupang）、優步（Uber）及泰國安美達（AMATA）等全球知名集團都派代表與會，另有美國「太平洋論壇」（Pacific Forum）、泰國「亞洲中心」（Asia Centre），以及來自印尼、印度等新南向國家智庫與非政府組織共襄盛舉。

外交部表示，今年「玉山論壇」配合總合外交，進一步轉型提升為台灣與印太及世界鏈結的重要對話平台，使台灣在各領域的成功發展經驗能夠融入區域對話，為印太區域的民主永續、繁榮永續及和平永續貢獻不可或缺的心力。（編輯：林克倫）1140316

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