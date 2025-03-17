民進黨新生代外交培力營 即日起至4/13報名

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉素萍台北17日電）民進黨今天說，2025年「民進黨新生代外交培力營」將於7月19日至28日舉辦，為期10天的培訓營將帶領青年政治工作者前往美國華府，進行第一線外交實務的交流與學習；預計招募10位民進黨18歲至40歲政治工作者，即日起至4月13日報名。

民進黨發言人韓瑩轉述秘書長林右昌談話表示，兼任黨主席的總統賴清德高度重視國際事務的青年培力工作，今年有兩大重點工作，第一、深化青年幕僚國際與外交培力，除了要提升黨內幕僚對國際事務的專業與認識，更要協助年輕幕僚世代擴展外交人脈；第二、成立民進黨青年局，強化民進黨年輕國會議員與縣市議員的國際交流平台。

透過 Google News 追蹤中央社

民進黨國際部代理主任陳文昊說明，從去年外交培力營結束到現在，世界局勢有相當劇烈的變化，但不變的是深化台美關係對於台灣安全與繁榮的重要性；今年營隊除了會向美方傳達台灣持續提升自我防衛的決心，也會強調台灣與美國在經貿與科技方面是彼此的重要戰略夥伴。

陳文昊表示，這次營隊預計招募10位對外交事務及台美關係具備熱忱與專業的民進黨18歲至40歲政治工作者，報名即日起開放至4月13日。審核程序包含書面審查及二階段面試，選拔結果預計5月中公布。詳細活動說明及報名資格，於民進黨官方網站及國際事務部社群媒體平台公布，歡迎符合條件者踴躍報名。（編輯：蘇龍麒）1140317