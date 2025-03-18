中正紀念堂轉型 卓榮泰：用人民力量改變存在的意義

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北18日電）民進黨立委張雅琳今天詢問中正紀念堂轉型問題，行政院長卓榮泰表示，中正紀念堂如果有新的民主、人權意義，未來的發展就不會是過去大家對威權的記憶，如同總統府透過人民的力量，改變它的結構、背景，及存在的意義。

卓榮泰下午繼續率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢。

張雅琳表示，總統賴清德在今年228紀念日中樞紀念活動上，要求文化部啟動審議程序，將例如義光教會等具有轉型正義意義的場所予以保存維護。促轉會解散到現在已經3年，過去促轉會審定不義遺址是根據審定不義遺址作業要點，解散後移轉到文化部，目前為止，文化部沒有審定要點，行政院何時啟動，時間表是什麼。

卓榮泰指出，依據賴總統當天所說，政府會將義光教會指定為具有轉型正義意義的場所，文化部就會啟動審議程序。

文化部長李遠表示，人權館已擬定一個由民間主動申請，給予關於轉型正義有意義的場域名稱的計畫，作為暫時的取代。文化部在2026年前就會把所有潛在遺址審定完畢。

張雅琳追問，文化部是否有積極的審定要點，因為還有很多地點沒有被認定，沒有相關審定要點，是否可以在1個月內完成。

卓榮泰和李遠都承諾可在1個月內提出規劃方案。卓榮泰還說，總統當天所宣示就是這個階段的起點，從不義遺址或具有轉型正義意義的場域，有一個新的方式及階段性作為。

此外，張雅琳也要求交通部，針對路名、站名的更名，是否可以讓地方政府透過加分方式或增加補助金額，引導縣市政府啟動更名作業，不要像去年桃園捷運站名命名，大開轉型正義倒車。

交通部長陳世凱表示，可以納入討論，未來審查就可以納入，並答應1個月內向立委報告規劃方案。

至於中正紀念堂轉型問題，張雅琳說，過去已經開過非常多的會，也提出不同方案，是時候做決定。

透過 Google News 追蹤中央社

卓榮泰表示，中正紀念堂如果有新的民主、人權意義，未來的發展就不會是過去大家對威權的記憶，就像他小時看總統府，它就是威權，現在看總統府就是民主象徵，用人民的力量改變它的結構、背景，及存在的意義。

卓榮泰說，如果同樣的力量，用更多的人權、民主、文化，甚至是轉型正義的意義也在裡面，過去被認為應該是對威權記憶的建築物，轉化成這個功能，可以給下一代新的精神啟示。（編輯：翟思嘉）1140318