駐芝加哥官員出席科技峰會 聚焦台灣企業對美貢獻

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（中央社記者鍾佑貞華盛頓18日專電）駐芝加哥辦事處處長類延峰應邀出席「威斯康辛州科技高峰會」，除了談台灣企業在當地投資的金額及帶來的工作機會外，也提到台灣政府已啟動多項措施，以因應美國關稅政策。

2025年「威斯康辛州科技高峰會」昨天在當地第一大城密爾瓦基舉行，駐芝加哥辦事處今天發布新聞稿指出，類延峰於會中闡述台灣經濟表現與展望、台灣因應美國提高關稅的作為、強化台美在半導體與人工智慧等產業的經貿合作，同時鼓勵台商對美投資及更多美商來台投資或擴大投資等。

類延峰引述美國商務部的統計資料，指出過去幾年，台灣對美國的直接和間接投資都大幅增加。2023年及2024年，台灣對美投資占台灣整體對外投資比重超過4成，遠超過對中國投資。

台灣與威斯康辛州經貿互動方面，類延峰說，台灣企業在威州投資迄今近11億美元（約新台幣363億元），據估算台灣企業在威州已創造近4000個工作機會。

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對於川普新政下的關稅議題，類延峰說，台灣與美國政府保持緊密溝通與協商，讓美方的新政府團隊更完整瞭解，台灣是美國重建製造業以及鞏固高科技領導地位過程中不可或缺的夥伴。

他也指出，台灣政府已啟動多項因應美國關稅政策的措施，積極協助廠商調整供應鏈及投資策略。（編輯：陳慧萍）1140319