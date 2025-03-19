加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台中母女逛誠品480遭誤報偷竊 4警員申誡處分
首頁 / 政治

消防署長：常備、替代役納入 防災士訓練可達10萬人

2025/3/19 12:21
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北19日電）多名立委今天質詢時關注「防災士」培訓狀況。內政部消防署長蕭煥章說，截至去年底已有逾4萬名培訓量，今年針對常備役、替代役進行普訓，訓練量可達10萬人；民眾自主報名部分，每縣市每年至少300人。

立法院內政委員會今天審查災害防救法部分條文修正草案，邀內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章列席報告並備詢。

民進黨立委張宏陸關注「防災士」推動進度。蕭煥章說，累計到去年底已有超過4萬名防災士的培訓量，今年對常備役、替代役進行普訓，今年訓練量可達10萬人；至於民眾自主報名的部分，有跟縣市政府合作，每縣市至少300名，正在執行中。

民進黨立委王美惠指出，嘉義市有26萬人口，防災士只有602名，中央應輔導地方培練更多防災士。馬士元說，除每縣市每年培訓300人外，另外對計程車司機、公寓大廈管理人員也在進行專案強化，消防署、國土署以及交通部都同步在訓練防災士。

王美惠說，中央委託民間、學校進行培訓，唯獨在嘉義市沒有委託任何機構。馬士元表示，訓練機構是由民間自行申請，如果嘉義市沒有訓練機構的話，內政部可以輔導。

民進黨立委黃捷表示，經濟部有在進行工業管線的社區防災演練，但強度、次數都不夠，且防災演練未邀地方防災士參與。經濟部產業園區管理局副局長曾琡芬說，工業區有所謂「區域聯防」，會要求業者提供相關維管計畫、演練，並會同地方政府查核，配合地方進行緊急應變演練。

google news透過 Google News追蹤中央社

黃捷指出，災防法中有22種災害類型、隸屬7個部會，若工業管線有氣體洩漏，或是化學物質災害發生時，防災士能有什麼作用。馬士元表示，防災士訓練採取全災型訓練，沒有針對特定災害、只訓練某些災害類型。

馬士元表示，在22種災害中，防災士的訓練是希望他們可以自救、互助，不是高度專業的培訓。內政部主管的災害之外，例如經濟部主管的水災、農業部主管的土石流等，都有防災士參與；工業管線災害部分，會培訓防災士察覺危險、疏散，實際上救災是專業部門的事。（編輯：張均懋）1140319

馬士元
警政署打詐反洗錢專案 破633詐騙集團逮3992嫌內政部：蒐整網路平台詐騙廣告 3月送數發部裁罰
蕭煥章
大廈設充電樁安全受關注 內政部：3至6個月內提草案新光三越台中店氣爆案 消防署設緊急應變小組協助
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

17
更多編輯台推薦新聞：