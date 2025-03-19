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賴清德：青年攸關國家發展 政府看重青年領袖意見

2025/3/19 17:28
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（中央社記者葉素萍台北19日電）民進黨中執會今天邀台灣數位外交協會理事長郭家佑專案報告「數位時代下的民間外交轉型」，身兼民進黨主席的總統賴清德說，政府看重且珍視青年領袖們的意見，青年是攸關國家發展潛力的關鍵世代，國家要讓青年懷抱夢想與希望。

賴清德說，郭家佑是新世代青年領袖，在政府能做的「國與國外交」之外，以民間力量從事「公眾外交」，為台灣營造出全新的國際空間，連結台灣與眾多國家之間的善意熱情。政府看重且珍視像郭家佑一樣的青年領袖們的意見，因此在政府許多任務單位邀請郭家佑加入提供建言。

賴清德表示，青年是攸關國家發展潛力的關鍵世代，國家要讓青年懷抱夢想與希望，所以他提出設立「青年百億海外圓夢基金」政策，「我挺你，做自己」，只要帶著夢想來就好，從輔導到圓夢基金，政府都會協助，今年第一年，未來會繼續下去。

另外，賴清德說，民進黨積極培育黨公職更寬廣的國際視野，將舉辦第二屆青年外交培力營，積極培育更多對國際事務等有熱血的青年政治工作者；2025年「民進黨新生代外交培力營」已開放報名，將在7月19日到28日，舉辦為期10天的培訓營，帶領青年政治工作者前往美國華府，進行第一線外交實務的交流與學習。

賴清德呼籲黨內青年積極報名，把握機會拓展視野，並提升對國際事務的專業能力。

賴清德說，台灣目前正處於國際局勢變局之下的挑戰，政府與民間同心協力，將台灣的好推廣出去，從零印象到好印象，從好印象成為合作交流不可或缺的對象。

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賴清德表示，G7外長會議上週發表聯合聲明，再次強調維護台海和平穩定的重要性，除了重申反對任何單方面以武力或脅迫改變現狀的企圖，也支持台灣有意義參與國際組織。

他說，台灣作為國際社會負責任的一員，維持和平自由的現狀是首要目標、也是一貫做法。將持續與友盟國家加強合作，共同維護印太地區的自由開放、堅定守護自由民主等普世價值，並攜手打造「非紅供應鏈」，提升民主陣營的經濟韌性。（編輯：楊凱翔、謝佳珍）1140319

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