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文學作家連署挺罷免 第2波啟動

2025/3/20 10:58（3/20 11:23 更新）
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（中央社記者邱祖胤台北20日電）大罷免行動持續在全台各地推動，由楊双子等作家發起的「台灣文學作家連署聲明」，今天凌晨啟動第2波串連行動，並以華、台、客三種語言呈現，盼更多作家投入，喚起更多民眾參與罷免行動。

此次重啟串連特別聲明，「凡對台灣文學內涵有所挹注的書寫者，即為台灣文學作家；連署行動是積極表態，不參與連署並不等同相反立場，希望大家不要區分名單內外，不要尋找攻訐對象，願我們繼續以行動實踐我們的終極關懷。」

聲明同時指出，現在正是台灣文學史的一個歷史時刻，台灣現代文學的興起較晚，並歷經日本殖民統治時期與中華民國全境戒嚴時期，以「台灣文學作家」之名發起連署聲明，「實為百年時光前所未見之事。本連署聲明是一個明確的象徵，指向台灣文學作家對國家主體認同的共識」。

上一波作家連署活動包括吳明益、顏擇雅、楊双子、九把刀等超過200名台灣文學創作者參與，並於上個月10日透過網路發表共同聲明，支持罷免不適任的立法委員，直到不適任立委停止摧毀台灣文學。

發起人之一的作家朱宥勳今天在臉書表示，上一波連署採取私下邀約的方式，忙亂之間多有疏漏，這次配合罷免進入35：0的第二階段，決定再開第二階段連署，歡迎大家響應。

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朱宥勳表示，這一波連署時間收到30日為止，「台灣文學作家」採取「自我認同制」，不分文類、體裁、流派，不分嚴肅或通俗，也不限定族群身分，只要願意加入這份名單，且能夠提出作品，都歡迎連署。

朱宥勳說，如果有前輩作家想加入，但不熟悉網路操作，歡迎聯絡，將會協助處理。（編輯：李亨山）1140320

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