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宗教團體赴中揭露 內政部擬公布不受個資法限制內容

2025/3/20 18:57（3/20 19:06 更新）
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針對宗教團體赴中交流揭露制度，內政部長劉世芳（中）20日說，會先針對宗教團體與公益團體做好雙向溝通，未來希望先公開不受個資法限制的資訊放在網站上。中央社記者高華謙攝 114年3月20日
針對宗教團體赴中交流揭露制度，內政部長劉世芳（中）20日說，會先針對宗教團體與公益團體做好雙向溝通，未來希望先公開不受個資法限制的資訊放在網站上。中央社記者高華謙攝 114年3月20日
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（中央社記者高華謙台北20日電）總統賴清德日前說，內政部應建立宗教團體赴中交流揭露制度。內政部長劉世芳今天說，會先針對宗教團體與公益團體做好雙向溝通，未來希望先公開不受個資法限制的資訊放在網站上。

內政部今天舉行部務會報會後記者會，媒體關心赴中交流揭露制度具體作法。劉世芳表示，相關宗教團體與公益團體會先透過原來管道做雙向溝通交流，未來希望先公開不受個資法限制的資訊放在網站上，最主要原因是保護他們赴中的活動安全，因為公開資訊比較好聯絡。

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至於其餘修法規劃是否會與陸委會配合。劉世芳說，與內政部較有關的是例如有關中國身分認證問題，如身分證、居住證、定居證與護照等，陸委會也在陸續盤點，以目前法規命令或法律是否可涵蓋，依陸委會最後律定做後續處理。

居住證是中國公安部根據「港澳台居民居住證申領發放辦法」頒發給常住在中國達6個月以上的香港、澳門、台灣居民的證件，發給台灣居民的稱為「台灣居民往來大陸通行證」。（編輯：林興盟）1140320

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劉世芳
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