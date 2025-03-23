柯建銘：大罷免民意已起 藍白反制是螳臂當車

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（中央社記者高華謙台北23日電）大罷免進入二階連署階段，立法院民進黨團總召柯建銘今天說，大罷免民意已經起來，近期國民黨與民眾黨東施效顰、連續下鄉舉辦說明會，根本是以卵擊石、螳臂當車，他要請國民黨與民眾黨正面回答，是愛台、還是賣台。

藍綠白因應罷免與總預算等議題，民進黨上週六與今天分別在花蓮與台南舉行「人民是頭家」政策宣講會，國民黨昨天也赴苗栗縣與新北市舉辦「反惡罷．護民主」還錢於民政策說明會反制，民眾黨今天則在新北市啟動「人民要當家」全民問政宣講。

柯建銘今天下午舉行記者會時表示，罷免是一條很長的路，現在是終局之戰，民意已經起來，新竹市會做示範區，包括旗幟、帽子與連署說明書等都準備完成，後續也會刊登廣告、在重要路口掛看板，「要比照總統選舉一樣規格」。

柯建銘指出，大罷免並非一個人或一個政黨可以主導或阻擋的，當民意起來了，藍白都會被掃進歷史。近期國民黨下鄉辦說明會，根本是以卵擊石、螳臂當車。

柯建銘表示，藍白必須正面回答，到底是愛台、還是賣台，而藍白的專利就是賣台亡國，且國民黨近期發起所謂「反惡罷」，實則是國民黨主席爭奪戰。

柯建銘說，罷免二階連署成功才是王道，現在是所有困難的開始，未來還有近5個月時間要走，呼籲台灣人民站出來，以連署、投票的具體行動救台灣，拒絕藍白賣台亡國。

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此外，柯建銘先前針對大法官提名議題表示，檢察官當司法院長當然不妥，但這是審薦小組通過的，相信總統賴清德會很慎重。

柯建銘今天再度強調，「我絕對支持總統對於大法官同意權所提名的人，全力支持」，他看這7位大法官被提名人的背景，賴總統此時提的名單非常正確，黨團絕對全力支持，請不要見縫插針，「我相信賴總統的智慧」，也要呼籲國民黨與民眾黨共同支持賴總統提名的大法官人選。（編輯：林興盟）1140323