游智彬直播引發朝野衝突 立院空轉反廢死反戒嚴公投案下週再戰

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（中央社記者王承中台北21日電）立法院會今天原擬處理國民黨團所提的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，由於新黨副秘書長游智彬持立院記者證進入議場2樓直播，引發民進黨立委質疑並占領主席台抗議，立院議事空轉，藍營兩項公投，下週再戰。

國民黨17日提出反廢死、反戒嚴公投。由於18日立法院程序委員會未排定21日至25日院會議程，交院會處理。立法院會今天上午經表決，通過國民黨團提案，確定本次院會議程，並將反廢死、反戒嚴公投增列為討論事項。

國民黨團原擬在今天院會中，經表決，將反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，但由於上午新黨副秘書長、桃園市政府市政顧問游智彬持立法院記者證進入議場2樓媒體採訪區直播，與在場記者、民進黨立委吳思瑤助理發生爭執，引發吳思瑤在院會大體討論時，向立法院長韓國瑜提出質疑。

韓國瑜表示，經查游智彬有記者證，至於是什麼媒體，如何申請，立法院會進一步查明。但現場朝野立委已在主席台下吵成一團，民進黨團總召柯建銘走上主席台，還拿起議事錘猛敲，國民黨團書記長王鴻薇見狀，也快步上主席台要拉開柯建銘，又與一旁的民進黨立委爆發拉扯。

立法院會21日討論國民黨立委提出的反廢死公投案時，朝野在議場內發生爭執，藍綠雙方高舉看板表達立場、隔空叫陣。中央社記者張新偉攝 114年3月21日

新黨副秘書長游智彬21日持立院記者證進入議場2樓直播一事引發民進黨立委質疑抗議，導致議事空轉，至晚間6時散會，國民黨立委陳玉珍（後右）在行政院長卓榮泰（後左）離去前向他致意。中央社記者張新偉攝 114年3月21日

立法院會21日原訂處理國民黨團提出的反廢死、反戒嚴公投逕付二讀，但因新黨副秘書長游智彬持立院記者證於議場2樓直播，引發民進黨立委質疑並占領主席台抗議，眾人一度團團包圍立法院長韓國瑜（前左3）。中央社記者張新偉攝 114年3月21日

由於多次溝通無效，朝野立委也不願意回座，韓國瑜在中午12時10分許宣布上午會議休息，下午2時30分繼續開會。

下午會議開始後，首先發言的民進黨立委黃捷，再度要求韓國瑜調查游智彬為何可以隨便進到議場。由於民進黨立委再聚集在主席台前，韓國瑜再度宣布休息。

休息結束後，韓國瑜進入議場宣布，經查明，游智彬有向立法院秘書處申請辦理記者證，詳細申請情形，請秘書處查明後向民進黨團說明。

但在場民進黨立委不滿意韓國瑜的宣告，魚貫走上主席台與韓國瑜溝通，想了解到底是哪一家媒體等問題，韓國瑜在要求民進黨立委回座未得到回應後，於下午2時48分，再度宣布休息，而民進黨立委則順勢占據主席台。

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王鴻薇、國民黨團首席副書記長羅智強等人下午率國民黨立委在議場前召開記者會，王鴻薇表示，今天立法院又上演民進黨占據主席台癱瘓議事的鬧劇，分明就是借勢鬧事，讓韓國瑜無法主持議事，也阻擋施政總質詢，浪費行政院長及部會首長的時間，強力譴責民進黨癱瘓議事，浪費人民納稅錢。

民進黨團幹事長吳思瑤指出，游智彬干擾議事進行，也侮辱、公然詆毀女性立委及官員，試問游智彬是用何種身分進入立法院，也有可能是假記者，身分要查、違法行徑要處理，不能輕輕放下。（編輯：林興盟）1140321

立法院會21日討論國民黨立委提出的反廢死公投案時，朝野在議場內發生爭執，藍綠雙方各自舉牌表達立場。中央社記者張新偉攝 114年3月21日