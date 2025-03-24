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駐美代表俞大㵢籲台商成外交後盾 增台灣全球能見度

2025/3/24 11:16（3/24 11:26 更新）
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駐美代表俞大㵢（台上致詞者）21日至22日受邀出席世總第31屆第2次理監事聯席會議開幕典禮。（駐美代表處提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年3月24日
駐美代表俞大㵢（台上致詞者）21日至22日受邀出席世總第31屆第2次理監事聯席會議開幕典禮。（駐美代表處提供）中央社記者鍾佑貞華盛頓傳真 114年3月24日
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（中央社記者鍾佑貞華盛頓23日專電）駐美代表俞大㵢21日至22日受邀出席世界台灣商會聯合總會（世總）第31屆第2次理監事聯席會議開幕典禮，期間引用林佳龍「人人都是外交官」的期許，請台商繼續做台灣外交的後盾，讓台灣在世界持續被看見。

駐美代表處今天發布新聞稿指出，俞大㵢21日代表外交部長林佳龍主持外交部晚宴時，向全球台商說明外交政策方向與近期工作成果，尤其感謝台商與駐外機構公私合力推動外交工作，成為政府最佳幫手。

俞大㵢22日於開幕典禮致詞時，說明台美夥伴關係對台灣未來產業發展的重要性，雙方除了共享民主自由等價值，在打造非紅供應鏈、確立AI主導地位、軍工產業、能源與農產品採購、量子科技與無人機研發等面向，都可更加密切合作。

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他同時感謝美國友人對台灣的支持，並就推動台美避免雙重課稅協定立法工作、推動「台美21世紀貿易倡議」後續談判等，期盼雙方持續努力。

代表處指出，全球台商約650人齊聚德州休士頓與會，場面盛大。德州聯邦眾議員葛林（Al Green）、德州州務卿尼爾森（Jane Nelson）及美國在台協會（AIT）執行理事藍鶯（Ingrid Larson）也受邀出席並致詞。（編輯：陳承功）1140324

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