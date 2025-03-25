郭智輝：不會排斥任何一種新能源科技

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（中央社記者林敬殷台北25日電）對於美國在台協會（AIT）處長谷立言（Raymond Greene）近日兩度提及美方可提供台灣包括核能的可靠能源，經濟部長郭智輝今天表示，不會排斥任何一種新的能源科技，對所有新的能源科技，政府都歡迎進行討論。

行政院長卓榮泰今天率領行政院各部會首長赴立法院進行施政報告並備質詢，郭智輝會前受訪時作上述表示。

外媒今天報導，中國大陸解放軍已做好比以往更充分準備，以包圍台灣切斷對外聯繫，迫使其屈服。

媒體詢問郭智輝，如果真的封鎖的話，台灣能夠撐多久，真的開戰水電糧食可以撐多久。

郭智輝表示，這個政府都有因應的對策，撐多久「不方便回答」。

媒體追問，是機密嗎。郭智輝反問記者，「是嗎，應該是吧。」

對於中油上週簽署「阿拉斯加液化天然氣（Alaska LNG）買賣暨投資意向書（LOI）」，郭智輝表示，這是台美在能源合作的一個起步，將來朝著好的方向發展。

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至於美國在台協會處長谷立言近日兩度提及美國可以為台灣提供全方位的能源解決方案，包括核能、電網技術。

郭智輝表示，對所有新的能源科技，經濟部都歡迎來進行討論，不會排斥任何一種新的能源科技，AIT說明的新能源科技，政府都會考量。（編輯：張均懋）1140325