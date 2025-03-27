加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
全社會防衛韌性實地演練 前進外科小組裝備首亮相模擬野戰手術
首頁 / 政治
民眾黨
新聞專題
民眾黨2/300
首頁 / 政治

國台辦設台獨幫凶舉報專欄 民眾黨嚴厲譴責恐嚇

2025/3/27 11:09
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郭建伸台北27日電）國台辦官網上線「台獨幫凶」舉報專欄引發關注。民眾黨今天嚴厲譴責，指中共設立台獨幫凶專欄恐嚇台灣人，嚴正抗議中共恐嚇及打壓台灣人行為，並呼籲中共正視兩岸現實，此舉無助兩岸和平交流。

中國大陸國台辦官網昨天上線「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，國台辦發言人陳斌華於記者會上表示，有部分台獨組織、分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，助紂為虐，國台辦對此嚴重關切，必須嚴懲，被舉報人員包括內政部長劉世芳，以及網紅八炯、陳柏源（閩南狼）等人，並指會依法追責。

台灣民眾黨今天透過聲明指出，中共設立「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」來恐嚇台灣人，民眾黨嚴厲譴責，並抗議中共恐嚇及打壓台灣人的行為。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

民眾黨表示，中華民國是法治國家，絕對會捍衛中華民國的司法獨立，嚴正抗議中共藉由舉報網站干涉指責，台灣的司法正義，應由台灣人來守護。至於民進黨某些政治人物跟著中共唱和，是要幫北檢的不正訊問、違法濫權背書嗎。

民眾黨指出，民眾黨會堅持捍衛「民主、自由、人權、法治」等普世價值，並持續為司法公正而努力。民眾黨呼籲，中共應正視兩岸現實，此舉無助於兩岸間和平交流，更可能成為破壞台海和平穩定的元凶。（編輯：蘇志宗）1140327

#中共
#國台辦
#北檢
#民眾黨
#民進黨
#八炯
八炯
國台辦：收到323封台獨幫凶舉報 劉世芳八炯在列陸配亞亞搭8時45分班機離台 媒體包圍松機場面混亂
閩南狼
中部罷團台中造勢 曹興誠籲一起打擊詐騙罷團衝二階連署設網站揭進度 曹興誠促驅逐紅色走狗
民眾黨
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
黃國昌：民進黨新竹惡罷 民眾黨一定要守下來
17
更多編輯台推薦新聞：