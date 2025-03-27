國台辦設台獨幫凶舉報專欄 民眾黨嚴厲譴責恐嚇

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（中央社記者郭建伸台北27日電）國台辦官網上線「台獨幫凶」舉報專欄引發關注。民眾黨今天嚴厲譴責，指中共設立台獨幫凶專欄恐嚇台灣人，嚴正抗議中共恐嚇及打壓台灣人行為，並呼籲中共正視兩岸現實，此舉無助兩岸和平交流。

中國大陸國台辦官網昨天上線「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」，國台辦發言人陳斌華於記者會上表示，有部分台獨組織、分子、公職人員、側翼網紅充當打手、幫凶，助紂為虐，國台辦對此嚴重關切，必須嚴懲，被舉報人員包括內政部長劉世芳，以及網紅八炯、陳柏源（閩南狼）等人，並指會依法追責。

台灣民眾黨今天透過聲明指出，中共設立「台獨打手、幫凶迫害台灣同胞惡劣行徑舉報專欄」來恐嚇台灣人，民眾黨嚴厲譴責，並抗議中共恐嚇及打壓台灣人的行為。

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民眾黨表示，中華民國是法治國家，絕對會捍衛中華民國的司法獨立，嚴正抗議中共藉由舉報網站干涉指責，台灣的司法正義，應由台灣人來守護。至於民進黨某些政治人物跟著中共唱和，是要幫北檢的不正訊問、違法濫權背書嗎。

民眾黨指出，民眾黨會堅持捍衛「民主、自由、人權、法治」等普世價值，並持續為司法公正而努力。民眾黨呼籲，中共應正視兩岸現實，此舉無助於兩岸間和平交流，更可能成為破壞台海和平穩定的元凶。（編輯：蘇志宗）1140327