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海巡考試比照警察刪身高限制 114年考試適用

2025/3/27 11:42（3/27 14:04 更新）
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繼先前刪除警察人員考試身高限制後，考試院會27日通過公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則，刪除海巡人員考試規定男性須達155公分、女性150公分的身高限制。圖為海巡人員執勤。（中央社檔案照片）
繼先前刪除警察人員考試身高限制後，考試院會27日通過公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則，刪除海巡人員考試規定男性須達155公分、女性150公分的身高限制。圖為海巡人員執勤。（中央社檔案照片）
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（中央社記者高華謙台北27日電）繼先前刪除警察人員考試身高限制後，考試院會今天通過公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則，刪除海巡人員考試規定男性須達155公分、女性150公分的身高限制，並自今年8月考試開始適用。

憲法法庭判決一般警察特考所定「男性165公分、女性160公分」的身高標準違憲。考試院去年12月表示，已修正通過相關考試規則，刪除警察人員考試身高限制，自今年起適用。

此外，公務人員特種考試海岸巡防人員考試規則第7條規定，男性不及155公分、女性不及150公分，體格檢查不合格。

考試院今天透過新聞稿表示，海巡人員考試用人機關海洋委員會海巡署及所屬機關，都屬軍、警、文併用機關，警職及文職人員主要透過警察人員考試及海巡人員考試進用。

考試院說，因考試院先前已依用人機關建議，修正刪除警察人員相關考試規則體格檢查身高規定，以符合憲法法庭113年憲判字第6號判決意旨，因此用人機關鑑於人員工作職能相近，一同檢視海巡人員考試有關身高限制規定。

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考試院說，用人機關審酌社會環境變遷、海巡人員勤務日益複雜多元，經通盤檢視工作所需職能，衡酌身高不是執行勤務關鍵因素，相關工作職能需求可以透過其他方式強化補足或篩汰不適任人員，又為吸引更多優秀人才加入海巡工作行列，因此向考選部建議刪除海巡人員考試身高限制。

考試院表示，為順應時代變遷及工作型態改變，廣納人才投入海巡工作，並符合憲法保障人民應考試服公職權及平等權意旨，考選部依用人機關意見，參照警察人員相關考試規則有關體格檢查規定，配合刪除海巡人員考試身高限制，並自114年考試開始適用，這項考試預定於8月9日至11日舉行。（編輯：張均懋）1140327

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