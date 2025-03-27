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政院收到警察人員人事條例修正條文 持續研議救濟

2025/3/27 15:15（3/27 15:49 更新）
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立法院會1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，提高警消、海巡等退休所得替代率。行政院發言人李慧芝27日表示，24日已收到立法院送來的修正條文，目前正研議合法合憲的救濟方式。（中央社檔案照片）
立法院會1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，提高警消、海巡等退休所得替代率。行政院發言人李慧芝27日表示，24日已收到立法院送來的修正條文，目前正研議合法合憲的救濟方式。（中央社檔案照片）
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（中央社記者賴于榛台北27日電）立法院會1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，提高警消、海巡等退休所得替代率。行政院今天表示，24日時收到立法院送來的修正條文，目前正研議合法合憲的救濟方式。

立法院會今年1月三讀修正通過警察人員人事條例部分條文，明定警察、消防、海岸巡防、移民及空中勤務總隊人員的每月退休所得，其替代率應依退休人員審定的退休年資，任職滿15年者，替代率為43.25%，最高增至36年，為80%。行政院當時指出，此修法違反憲法第70條精神和預算法規範，待收到修正法案後，將徵詢專家學者與考試院看法，討論各項救濟途徑。

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行政院發言人李慧芝今天主持政院會後記者會時表示，已於24日收到立法院送來的修正條文，目前正研議合法合憲的救濟方式。考試院秘書長劉建忻今天則在立法院表態，如果行政院對警察人員人事條例部分條文提覆議，考試院會支持，至於是否提釋憲，後續仍須討論。

依據中華民國憲法增修條文第3條第2項第2款，行政院對於立法院決議的法律案、預算案、條約案，如認為有窒礙難行時，得經總統核可，在決議案送達行政院10天內，移請立法院覆議。依法推算，行政院若要提出覆議，最晚需在4月2日提出。（編輯：翟思嘉）1140327

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