管制陸生修讀關鍵核心技術 鄭英耀郭智輝都支持

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（中央社記者林敬殷台北28日電）為確保國家核心關鍵技術不外流，政府將管制陸生修讀國家關鍵核心技術項目。教育部長鄭英耀今天表示，任何一個國家對於涉及國防、產業的關鍵技術，必須嚴肅看待；經濟部長郭智輝說，技術只要跟國家安全有關，當然不希望讓陸生提早了解。

對於行政院長卓榮泰昨天指示教育部，召開「管制陸生修讀我國國家關鍵核心技術項目」跨部會研商會議，要求相關部會盤點並確實提報技術項目，以利後續管控並有效確保國家安全，鄭英耀與郭智輝今天上午赴立法院備詢，於會前受訪時做上述表示。

鄭英耀說，關鍵技術當然一定要維護，任何一個國家對涉及國防、產業的關鍵技術，必須給予嚴肅看待，如何保護國家安全，機敏科技不外洩。

鄭英耀進一步表示，許多尖端科技人才培育，也關係到產業發展，如何讓產業有更好的發展；關鍵核心技術本來在智慧財產權跟專利都需要有一些保護，更何況涉及國家安全跟產業的發展，應該有一些規範。

郭智輝被問到同樣問題時則說，政府要保護國內的產業，關鍵技術不希望外流到其他地方去，國家安全更是一樣，技術只要跟國家安全有關，當然不希望讓陸生提早了解到國家安全技術。

媒體追問經濟部將會對哪些技術進行管制，郭智輝表示，主要在於五大信賴產業，包括半導體、AI、軍工、資安到高階的ICT，另一個是將來台灣賴以競爭的，也就是大健康的產業技術。

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此外，媒體提到，巴克萊銀行（Barclays）經濟學家近日指出，美國總統川普下一步課徵關稅的重點將是半導體與製藥業，根據估算，承受最大衝擊的國家將包括台灣，政府是否有所掌握。

郭智輝表示，對於美國政府的關稅措施，政府都有各種情境的模擬，儘管美方最後措施還沒推出來，但經濟部對於各種情境都有模擬出來，根據這些模擬，並與國內產業一起討論，找出一個妥適的因應措施。（編輯：蘇龍麒）1140328