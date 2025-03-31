台灣相撲女將赴日征戰 立院女子運動促進會力挺

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王揚宇台北31日電）立法院女子運動外交促進會今天與中華民國相撲協會召開記者會，除力挺將赴日本出賽的台灣相撲女將外，也聚焦女子運動參與門檻與發展困境等議題，呼籲民眾一起重視女子運動。

立法院女子運動外交促進會長、民進黨立委黃捷與民進黨立委張雅琳、吳沛憶、蘇巧慧、王美惠、林岱樺等人，今天與中華民國相撲協會在立法院召開「挺台灣相撲女將赴日出征！立法院女子運動外交促進會籲正視女子運動發展」記者會，作上述表示。

立法院女子運動外交促進會表示，相撲運動是日本傳統的男性運動，從1996年起，日本開始推動女子相撲運動，更在1999年舉辦世界錦標賽到一直到現在，已有29年的發展歷史。

立法院女子運動外交促進會指出，女子相撲在台灣尚屬小眾運動，長期面臨資源不足、曝光率低及社會觀感等多重挑戰，然而在中華民國相撲協會奔走之下，近年台灣女子相撲選手憑藉堅持與熱情，持續投入訓練並於國際賽場上屢創佳績。

透過 Google News 追蹤中央社

立法院女子運動外交促進會表示，今年4月13日，台灣將有5位赴日本參賽的女性選手，分別為邱若慈、王思樺、江霖、許舒晴和妮卡勒．麥尚，她們代表的不只是技術與實力，更展現女性在傳統男性運動領域中的突破。

與會立委提到，聯合國於2013年時，訂定每年的4月6日為「國際運動促進發展與和平日」，今天在此國際節日前召開記者會，具有象徵意義，也呼籲政府各級機關與社會各界應給予女子運動員更多支持，建立性別友善的運動環境。（編輯：蘇志宗）1140331