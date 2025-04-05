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國防部發布影片 提醒民眾提高警覺捍衛國家安全[影]

2025/4/5 13:48（4/5 14:13 更新）
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影片來源：國防部發言人

（中央社記者吳書緯台北5日電）中共1日至2日發動對台軍演，國防部今天發布「別讓日常被偷走」影片，示警民眾中共合理化片面破壞台海現狀，升高區域緊張情勢，擾亂國際秩序的虛偽本質，並透過影片提醒民眾，應提高警覺並保持正確的認知，共同捍衛國家安全。

國防部發言人臉書粉絲專頁今天發布由軍聞社所製作的「別讓日常被偷走」影片，並指出別讓安定的日常被偷走，守住本心、相信國軍，「為自己拉上最安全的防線」。

影片內容剪輯國軍進行訓練的場景，並搭配旁白指出，中共正加大軍事威脅，並精心包裝著惡意的宣傳，除了不斷軍演，還很會扭曲歷史，一點一滴費盡心思，「想要滲透我們安定的日常」。

旁白接續指出，民眾真正要警覺的從來都不是拳頭多大，而是敵人悄悄地讓你習慣，合理化片面破壞台海現狀，升高區域緊張情勢，擾亂國際秩序的虛偽本質。

旁白最後指出，「相信什麼，記得什麼，是我們每個人可以自己決定的」，為自己拉上最安全的防線。

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軍聞社今天報導指出，中共近期軍事威脅加劇，且經常搭配精心包裝的惡意宣傳，企圖影響台灣社會的穩定，國防部透過「別讓日常被偷走」影片提醒民眾，應提高警覺並保持正確的認知，共同捍衛國家安全。

軍聞社報導提到，近來中共配合發動軍演，都會刻意操作「文攻武嚇」，包裝和挾帶著大量的宣傳伎倆，扭曲事實，從影音、動畫、新聞到社群，悄悄地合理化其片面破壞台海現狀、升高區域緊張情勢、擾亂國際秩序的虛偽本質。（編輯：翟思嘉）1140405

#中共
#軍聞社
#國防部
#國軍
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