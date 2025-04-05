賴總統台灣祭獻聲遭藍白批 周春米：勿顛倒時空

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（中央社記者黃郁菁屏東縣5日電）總統賴清德昨天在台灣祭以影片獻聲，遭藍白批無視關稅戰。屏東縣長周春米今天說，影片在3月26日錄製完成，勿顛倒時空，「至少我們還有音樂」是品牌精神，盼讓音樂回歸音樂。

台灣祭3至5日在墾丁盛大登場，賴總統昨天以提前錄製影片向參與的民眾致意，希望大家好好感受墾丁的海風、南國的熱情，盡情享受音樂，並舉起印有「至少我們還有音樂」的毛巾，引發藍白批評。

國民黨立委徐巧芯今天在臉書（Facebook）貼文表示，全世界領袖都戰戰兢兢、如履薄冰地應付川普關稅戰衝擊，賴總統未站出來面對，反而在音樂祭露面。民眾黨也在臉書貼文表示，32%關稅震驚台灣社會，賴總統發片祝賀屏東台灣祭，「何不食肉糜」表現拉高民眾焦慮。

屏東縣政府發布新聞稿表示，台灣祭音樂活動今年邁入第5年，聽團人次再創新高，縣府事前邀請賴總統錄製影片，在演唱活動與樂迷打招呼，沒想到被模糊焦點，周春米深感遺憾，嚴正發表聲明，「希望請面臨罷免危機的藍委們不要用顛倒時空、造謠的手法企圖轉移焦點，讓音樂回歸音樂」。

周春米表示，台灣祭短短幾年內為墾丁重新樹立獨立音樂精神，並帶動一股清新樂風，迅速成為年輕人朝聖的音樂聖地，今年一開幕人潮就爆滿，讓恆春、墾丁觀光產業出現久違熱潮、一房難求，在地業者們非常感謝及開心。

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為支持優質音樂活動，縣府事前邀請賴總統擔任神秘嘉賓，3月26日就預錄好短影片跟年輕樂迷打招呼，提醒要多喝水、注意安全，於演唱活動中播出。

周春米強調，「至少我們還有音樂」是台灣祭品牌精神，5年來一直是年輕聽團朋友認同台灣祭的識別，毛巾甚至在第1天就賣完，台灣難得有這樣的音樂環境，同時帶動地方觀光產業，應該給予支持，希望各界尊重音樂、尊重在地發展，不要模糊焦點。（編輯：郭諭儒）1140405