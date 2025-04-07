因應對等關稅衝擊 朱立倫4/10邀藍營縣市長開會

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（中央社記者劉冠廷台北7日電）美國總統川普宣布對等關稅衝擊台灣經濟，國民黨主席朱立倫今天要求執政黨設定明確談判時程、使用部分超徵稅收支撐產業轉型等主張；他表示，10日將召集黨籍縣市長開會，針對各地面臨的實際需求進行盤點與交流。

因應美國對等關稅衝擊，行政院今天下午2時邀立法院朝野各黨團在政院會商，採閉門會議，包括行政院長卓榮泰、副院長鄭麗君及立法院各黨團3長等人出席。

朱立倫下午也在臉書發文表示，遺憾看到賴政府面對世界級災難的回應，竟然是以政治的宣傳跟口號開始，竟稱從「零關稅」開始談起。股市創下史上最大崩跌，代表的不僅是市場失序，更是人民對政策信心的崩潰。

朱立倫說，面對這場前所未有的危機，國民黨提出具體的行動與主張，包括他已指示國民黨立法院黨團3長出席協商，要求執政黨設定明確談判時程、目標與方向；必須全力支持弱勢中小企業，國民黨將以立法院刪除的非急迫、不必要的新台幣1400多億元預算為基礎，來支撐產業轉型與出口應變。

朱立倫也建議，使用部分超徵稅收支撐產業轉型，加上原刪減預算的額度，兩者合計至少應編列2000億元，精準協助中小企業、弱勢產業。

朱立倫指出，國民黨10日晚間將召集全體黨籍縣市長在智庫舉行會議，針對各地面臨的實際需求進行盤點與交流。地方政府最了解在地經濟命脈，將整合地方智慧、團結力量，形成全國產業因應藍圖。

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朱立倫說，國民黨也將與工商團體、產業協會進行一系列對話，聆聽中小企業與基層勞工最迫切的困境，要做的是解決問題，讓人民有感。

朱立倫強調，這場衝擊不只是帳面上數字，而是每一家出口廠商的訂單、每一名勞工的飯碗、每一個家庭的安穩。國民黨將用最專業、最理性方式，全力守住台灣經濟底線，並再次呼籲總統賴清德應廣納建言，若願意召開國是會議，國民黨將攜完整產業對策進場，為人民找出路。（編輯：林克倫、林興盟）1140407