桃竹竹苗首長會 提產業應變平台4聲明迎對等關稅

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園10日電）桃竹竹苗4縣市首長、副首長今天齊聚桃園進行「新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會」，會後宣布建立跨縣市產業應變平台與中央合作推動緊急紓困機制等4點聲明，因應衝擊。

張善政、新竹縣長楊文科、新竹市代理市長邱臣遠、苗栗副縣長邱俐俐下午共同出席在桃園市舉辦的「新關稅與伺服器供應鏈移轉研討會」，會後接受媒體聯訪。

張善政表示，「烏雲沒有散掉，烏雲還是在頭上」，桃竹竹苗是大矽谷計畫關鍵的縣市，面對美國對等關稅的衝擊，中央與地方要繼續推動大矽谷計畫並機動調整，才能掌握危機變轉機的關鍵時刻。

楊文科說，新竹縣產業有1700家，受到對等關稅影響的有600多家，要做的事情就是讓影響面降到最低，有些公司貨出不去就會衍生停業、資遣員工，需特別密切注意。但他深信90天後台灣應該會有好結果，畢竟台灣有實力，他相信政府一定是有很大的把握。

邱臣遠指出，新竹市為科技業重鎮，雖然半導體產業初步獲豁免，但對中低階的產品代工及傳產還是有一定程度影響，更擔心在整體受影響後會有抽單狀況影響勞工就業，美國政府90天的緩衝期給予台灣喘息空間，呼籲立法院不分朝野通過中央第一階新台幣880億元緊急紓困特別預算的補助計畫。

透過 Google News 追蹤中央社

邱俐俐表示，苗栗縣受到美國對等關稅直接衝擊的就是汽車零組件產業，縣府已緊急走訪企業，了解有哪些事能預先因應協調。至於能否在危機來時輔導業者轉型，是政府應積極做的處置，中央要有配套輔導措施保護苗栗汽車零組件業，畢竟苗栗與六都的情況有很大的差別。

會後也發表4點桃竹竹苗區域聯合聲明，首先，將建立跨縣市產業應變平台，與中央合作推動緊急紓困機制；其次，強化區域數位轉型，共同推動大矽谷產業智慧製造；第3，建立區域供應鏈合作平台，拓展多元國際貿易市場；最後是爭取中央支持，搶占全球技術前沿。（編輯：戴光育）1140410