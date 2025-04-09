藍指公然造謠 張惇涵：試圖用刪除未遂掩飾不曾發生

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（中央社記者王承中、溫貴香台北9日電）總統府副秘書長張惇涵表示，國民黨立法院黨團刪凍政府扶持中小企業的相關預算。國民黨團今天指出，張惇涵所謂的預算刪減、凍結提案，不是撤案，就是改為主決議。嚴正譴責張惇涵公然造謠，要求張惇涵立即公開道歉。

對此，張惇涵透過媒體群組回應指出，相關回應如同其他在野黨立委的自我辯駁模式，都是避重就輕，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

美宣布對台課徵對等關稅32%，總統府副秘書長張惇涵今天在節目專訪表示，提醒在野黨不要倒果為因，國民黨立法院黨團總召傅崐萁提議要把刪掉的預算拿來幫助產業，但經查證，中小企業的預算早被國民黨立委陳玉珍、林思銘提案刪除，中小及新創企業發展的獎補助預算被凍結20%也是國民黨提案。

國民黨團發布新聞稿回應，張惇涵居然在網路節目公然造謠，國民黨團嚴正譴責，並要求張惇涵立即公開道歉，把自己說的謊吞回去。

國民黨團表示，現在全國產業面臨32%高關稅，國難當頭之際，張惇涵沒空想出救國、救民、救產業之策，還有空污指國民黨團針對今年補助中小企業相關預算刪減超過10億元、凍結6.4億元。這個政府不僅無能，更是無恥。

國民黨團指出，張惇涵所謂預算刪減、凍結的提案證據，在立法院院會三讀預算前，不是撤案，就是改為主決議。張惇涵如果不知道撤案就是無能，如果早知撤案，還公然造謠，就是無恥。立法院公報可查詢到的資訊，張惇涵還可以公然說謊，只為大惡罷加火添柴，這個政府真的瘋了。

陳玉珍也回應表示，這兩個提案最後經過經濟部中小及新創企業署到辦公室說明後，均已撤案，連表決都沒有。

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張惇涵之後透過媒體群組回應指出，有注意到陳玉珍的回應，但她的回應，其實自我證實了一件事，就是她確實提案刪除這兩筆預算。並且，如同其他在野黨立委的自我辯駁模式，都是避重就輕，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

張惇涵說，遺憾的是，最終的結果也「並非刪除未遂」。陳玉珍的這兩項提案縱然未進入表決，但經濟部中小企業署的預算，最終卻也難逃被通刪的結果。實際上，不包括經濟部其他單位，光是經濟部中小企業署的預算，因為通案表決的結果，整體被刪除加被凍結的預算數，超過新台幣4.05億元（包括國外旅費被刪60%，國內旅費被刪20%等）。不過，無論如何，執政團隊一定會持續全力以赴。（編輯：翟思嘉）1140409