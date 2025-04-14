藍委不滿張惇涵發言 提告誹謗、違反選罷法

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（中央社記者林長順台北14日電）總統府副秘書長張惇涵指藍委提案刪凍預算，還試圖用「刪除未遂」掩飾「不曾發生」。國民黨立委王鴻薇等人今天上午到台北地檢署遞狀控告張惇涵涉嫌誹謗、違反選罷法等罪。

美宣布對台課徵對等關稅32%，總統府副秘書長張惇涵9日指出，國民黨立委刪凍政府扶持中小企業的相關預算。相關言論遭國民黨團反批是公然造謠，張惇涵隨後回應，相關回應如同其他在野黨立委的自我辯駁模式，都是避重就輕，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

立法院國民黨團書記長王鴻薇、首席副書記長羅智強、副書記長陳玉珍，上午為此到北檢遞狀控告張惇涵涉嫌誹謗、違反選罷法。

陳玉珍指出，國民黨如果真的刪除這些預算，立法院公報或是政府資訊上面都可以查詢得到，張惇涵竟然不做任何查證公開造謠，意圖誹謗國民黨立委名譽，而且是要藉此促成大罷免的成功。

王鴻薇指出，張惇涵上政論節目時出示錯誤資料，立法院通過的今年度總預算裡面，不管中小企業或產創相關預算，一毛都沒有刪。張惇涵身為總統府副秘書長，卻到政論節目造謠，完全禁不起考驗。

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羅智強則認為，張惇涵是明知故犯，為的就是鼓動罷免；現在進入選舉罷免期間，用造謠方式鼓動罷免，是意圖使人被罷免，今天正式向謠言宣戰。

他表示，民進黨的盤算很清楚，用政府官員造謠，罷團依據政府官員的謠言到處發黑函，如果要告罷團，罷團就說這是政府官員說的，所以正本清源先從官員著手。（編輯：黃名璽）1140414