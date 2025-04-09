加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治

罷團宣布二階連署達標 羅智強向支持者喊話出門投票

2025/4/9 22:39（4/9 23:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
國民黨立委羅智強表示，他和團隊很早就在準備迎戰罷免第三階段投票。（中央社檔案照片）
國民黨立委羅智強表示，他和團隊很早就在準備迎戰罷免第三階段投票。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王承中台北9日電）罷免國民黨立委羅智強團體今天宣布二階連署達標，羅智強則表示，罷免發起開始就知道連署一定會過，他和團隊很早就在為進入三階投票做好全面迎戰的準備，也呼籲支持者未來罷免投票時，要出門投下「不同意罷免票」。

罷免團體「大安強強滾－罷免羅智強」公民團隊今天宣布，罷免羅智強的第二階段連署已正式突破2萬4000份，達成法定門檻。

羅智強則在晚間於臉書粉絲團發文表示，當幕僚傳來這個消息時，他正準備在立法院質詢官員，心情平靜如常，沒有太多波瀾。結束質詢後，照例回到選區，繼續走「大安百萬步」，挨家挨戶送出他的感謝信。

羅智強指出，他知道很多朋友都替他感到擔心，他不會說「不要擔心」，因為大家的關心，是他前進的力量。但他也想說「不需要過度擔心」，從罷免發起的第一天起，他就知道連署一定會過，他和團隊很早就在為罷免進入三階投票準備。

羅智強表示，罷團宣布他成為首位二階達標的在野黨立委，也不全然是壞事。這像是提前按下了一個警報，讓他和團隊更早吹響行動的號角，做好全面迎戰的準備。今天的走街過程，他感受到大家開始動起來了，這是一個重要的轉捩點。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

羅智強指出，根據最新罷免民調，有55.8%的大安區選民反對罷免，支持罷免者為34.7%。這數字與他內部的民調幾乎一致，支持他的比例比反對者多出近2成，但他更擔心在支持者中，有近1/3不知要投下「不同意罷免票」，也就是即使支持者多於罷免方，只要大家沒有「出來投票」，他仍有可能被罷免。

羅智強表示，面對罷免，內心並無太多負面情緒。相信這是讓他歷練與成長的試煉。但這不只是他個人的戰役，這是所有在野同志共同面對的試煉，也是台灣民主制度能否維繫的關鍵戰役，更是台灣民主體制的一道分水嶺。為了下一代的未來，他會全力以赴，讓大家攜手團結，迎戰不義罷免。（編輯：蘇龍麒）1140409

#立法院
#國民黨
#羅智強
#罷免
羅智強
政府要求陸配補喪失原籍證明 國民黨將討論提供協助藍委爆總統府諮議疑涉共諜 北檢：不便回應
二階
罷免二階連署倒數衝刺 南罷天志工團台中應援罷團質疑違建服務處仍使用 廖偉翔：已搬遷他處
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

53
更多編輯台推薦新聞：