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張惇涵稱藍委刪除預算未遂 陳玉珍：沒有民主素養

2025/4/10 12:52
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（中央社記者王承中台北10日電）總統府副秘書長張惇涵指藍委提案刪凍預算，還試圖用「刪除未遂」掩飾「不曾發生」。國民黨立委陳玉珍今天表示，民代監督請機關說明，是預算審查的過程，也是民主程序，張惇涵沒民主素養也沒求證精神，對於總統府有這種官員，真的感到很悲哀。

美宣布對台課徵對等關稅32%，總統府副秘書長張惇涵9日指出，國民黨立委刪凍政府扶持中小企業的相關預算。相關言論遭國民黨團反批是公然造謠，張惇涵隨後回應，相關回應如同其他在野黨立委的自我辯駁模式，都是避重就輕，試圖用「刪除未遂」來掩飾「不曾發生」。

陳玉珍今天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，張惇涵貴為總統府副秘書長，未經事實查證就指她刪除政府扶持中小企業的相關預算，這不是事實。

陳玉珍指出，事實上，她在提案後，經濟部中小及新創企業署署長就有來溝通，而她也提出改進的建議，經過溝通後，她已經撤案，所以沒有所謂「未遂」的事情，因為這個提案根本沒有進入表決。

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陳玉珍表示，更何況「未遂」比較常用在刑法上的概念，例如「殺人未遂」。很遺憾總統府副秘書長沒有求證的精神，也沒有民主的素養，總統府有這種官員，她覺得真的很危險。

陳玉珍指出，民代監督政府機關提出疑問，請政府機關說明，經機關說明後，可以接受就撤案，這不叫「刪除未遂」，這是一種預算審查的過程，也是民主程序。（編輯：黃國倫）1140410

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