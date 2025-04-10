加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 政治
川普關稅戰
對台影響
新聞專題
對台影響9/224
首頁 / 政治

立委關切美對中關稅引台商回流 郭智輝：都在推論中

2025/4/10 10:48
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者林敬殷台北10日電）美國總統川普在台北時間今天凌晨宣布，給與對等關稅90天的緩衝期，但對中國徵收的關稅提高至125%。民進黨立委邱議瑩今天詢問經濟部長郭智輝，是否會引發台商回流，郭智輝說，這些都在經濟部之前推論之內，會了解在中國台商，如何在這90天內能夠移動。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季及財政部次長李慶華專題報告「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」，並備質詢。

川普祭出對等關稅原定9日開始實施，但他宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的關稅，立即生效。不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

邱議瑩問郭智輝及陳駿季，「昨天有沒有睡覺？」「大概什麼時候掌握到美國對等關稅政策改變？」郭智輝說，早上5時，陳駿季則表示，6時左右。

邱議瑩表示，現在變化非常大，無法預測什麼時候會再改變，其他國家關稅降到10%為期90天，中國增加到125%，很有可能會再改變，她認為可能會再提高，經濟部對這90天暫緩期，不是鬆一口氣，而是更加滾動式檢討，她推測會有另一波台商回流。

google news透過 Google News追蹤中央社

郭智輝說，這些都在經濟部的推論之內，在過去關稅政策之前針對非紅供應鏈，有提出一些基本架設，經濟部有把命題經過一些推論，現在是要加速了解在中國的台商，如何在這90天內能夠移動。

郭智輝指出，若在中國的台商，服務的客人都在中國，或是中國友好的國家，長遠來說還是要協助，畢竟都是我們的人民。國內產業部分，政府會予以協助，讓未來發展有競爭力、產品優先出口到美國，協助移轉生產基地。（編輯：蘇志宗）1140410

#川普
#李慶華
#邱議瑩
#經濟部
#立法院
#郭智輝
#陳駿季
#對等關稅
#對台影響
郭智輝
美暫緩對等關稅 郭智輝：政府會做好完全準備美對等關稅暫緩90天 郭智輝：紓困中小企業不變 估14日公告
邱議瑩
劉鏡清：美國廠商很幫台灣講話 與美協商應具優先位置對等關稅衝擊 高雄螺絲業：長遠之計盼政府協助轉型
對台影響
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

請繼續下滑閱讀
5000億國安基金規模擴充？財長：在適當時機處理
66
更多編輯台推薦新聞：