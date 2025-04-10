立委關切美對中關稅引台商回流 郭智輝：都在推論中

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（中央社記者林敬殷台北10日電）美國總統川普在台北時間今天凌晨宣布，給與對等關稅90天的緩衝期，但對中國徵收的關稅提高至125%。民進黨立委邱議瑩今天詢問經濟部長郭智輝，是否會引發台商回流，郭智輝說，這些都在經濟部之前推論之內，會了解在中國台商，如何在這90天內能夠移動。

立法院經濟委員會今天邀請經濟部長郭智輝、農業部長陳駿季及財政部次長李慶華專題報告「因應美國關稅政策以維持我國農漁畜業及關鍵產業競爭力之協助措施」，並備質詢。

川普祭出對等關稅原定9日開始實施，但他宣布，已有超過75國聯絡美國希望進行談判且未採取報復行動，他已授權該措施暫停實施90天，在此期間僅實施10%的關稅，立即生效。不過，對中國徵收的關稅將即刻提高至125%。

邱議瑩問郭智輝及陳駿季，「昨天有沒有睡覺？」「大概什麼時候掌握到美國對等關稅政策改變？」郭智輝說，早上5時，陳駿季則表示，6時左右。

邱議瑩表示，現在變化非常大，無法預測什麼時候會再改變，其他國家關稅降到10%為期90天，中國增加到125%，很有可能會再改變，她認為可能會再提高，經濟部對這90天暫緩期，不是鬆一口氣，而是更加滾動式檢討，她推測會有另一波台商回流。

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郭智輝說，這些都在經濟部的推論之內，在過去關稅政策之前針對非紅供應鏈，有提出一些基本架設，經濟部有把命題經過一些推論，現在是要加速了解在中國的台商，如何在這90天內能夠移動。

郭智輝指出，若在中國的台商，服務的客人都在中國，或是中國友好的國家，長遠來說還是要協助，畢竟都是我們的人民。國內產業部分，政府會予以協助，讓未來發展有競爭力、產品優先出口到美國，協助移轉生產基地。（編輯：蘇志宗）1140410