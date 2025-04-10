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立陶宛稱台立合作未達預期 友台小組主席盼持續互信

2025/4/10 15:28（4/10 16:21 更新）
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立陶宛國會議員、友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）。（巴洛諾瓦提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年4月10日
立陶宛國會議員、友台小組主席巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）。（巴洛諾瓦提供）中央社記者游堯茹維爾紐斯傳真 114年4月10日
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（中央社記者游堯茹維爾紐斯10日專電）立陶宛總理帕魯克斯日前評論，台灣與立陶宛關係處於「凍結」狀態，合作成果未如預期。對此，立陶宛國會友台小組主席巴洛諾瓦表示，台立在非經濟層面的合作也很重要，尚未落實的經濟合作案不應影響雙方互信。

帕魯克斯（Gintautas Paluckas）近日在立陶宛媒體Delfi節目中指出，立陶宛對台合作的期待尚未兌現，導致雙邊關係陷入停滯。

對此，巴洛諾瓦（Ruslanas Baranovas）接受中央社書面訪問表示，立陶宛與台灣之間的關係是多層面的。他指出兩國在政治、機構、文化、教育和經濟等領域都有合作，而前4個領域的合作已經相當成熟。

巴洛諾瓦表示，兩國的大學與文化機構有密切交流，並在各機構之間積極分享專業知識與技能。

他指出，「立陶宛與台灣的鄰國（俄羅斯與中國）具有侵略性，質疑台立的存在正當性，他們正結盟形成更緊密的關係，並向彼此學習」，因此他認為在台立兩國同樣面臨著假訊息、境外勢力干預，甚至軍事威脅等類似挑戰的情況下，這樣的資訊交流與合作尤其重要。

針對兩國的關係停滯的評論，巴洛諾瓦解釋帕魯克斯指的主要是經濟方面的合作。

他表示，立陶宛長期受到俄羅斯的威脅，自從駐立陶宛台灣代表處設立以來，立陶宛也承受來自中國的巨大壓力，包括非正式的次級制裁。中國曾威脅大型跨國企業，若產品含有立陶宛製的零件，將被拒於中國市場之外，這進一步削弱立陶宛的投資吸引力，讓許多投資者卻步。

巴洛諾瓦指出，儘管台立企業之間進行了許多會議，也有計畫投資立陶宛或成立合資企業，但至今尚未出現具實質意義的具體成果，這是帕魯克斯形容台立合作陷入停滯的主因。

他強調：「確保這些尚未完成的合作項目與投資不影響兩國間的信任，是一件非常重要的事。」

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此外，巴洛諾瓦表示他理解台灣是市場經濟體，政府不可能像中國一樣直接命令企業投資特定國家，但他認為立陶宛仍是值得台灣商界考慮的夥伴。

巴洛諾瓦補充說，歐盟正規劃對國防及競爭力領域進行重大投資，而立陶宛可成為台灣企業進軍歐盟這個全球第3大經濟體的跳板，立陶宛政府也已準備好提供全力支援。（編輯：唐佩君）1140410

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