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醫事人員過勞全民受害 工會籲速修10年老規定

2025/4/11 11:17（4/11 12:31 更新）
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（中央社記者林敬殷台北11日電）4月15日國際醫檢師節前夕，台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會、台灣醫療工會聯合會今天舉行記者會，呼籲衛福部盡快修訂「醫療機構設置標準」，合理化醫事人員人力配置，保障醫事人員權益及病患安全。

這場「醫事人力要增加，設置標準要修法」記者會在立法院舉行，民進黨立委林月琴及台灣民眾黨立委陳昭姿也出席力挺。

台灣醫事檢驗產業工會常務理事徐宏杰表示，目前超過6成的醫檢師每天經手超過100位病患的檢體，抽血的醫檢師每天要抽200位病患的血。忙完臨床事務，還要處理一堆行政工作，導致職場環境惡化，人員不斷流失，留下的人只能加班。

徐宏杰說，當醫檢師血汗過勞，影響的是臨床報告品質及時效性，危害病人安全。現行「醫療機構設置標準」僅以病房數作為人力配置計算的基準，導致醫檢師真實的人力需求被嚴重低估。然而這項攸關醫事檢驗人員權益的規定已超過10年未修改。

徐宏杰建議，醫檢師的人力配置標準，應以檢驗處方箋推算醫院聘僱醫檢師人數，以50張處方箋為單位，增聘1位醫檢師，並比照藥師人力配置的強制措施，若醫檢師執行的檢驗超過50張，健保局得不給付醫院相關的檢驗費用。

台灣呼吸治療產業會工會理事長朱修儁也說，現行醫療機構設置標準，僅規範各醫院要在加護病房、亞急性及慢性呼吸照護病房中，配置呼吸治療師，卻忽略一般急性病房與急診對呼吸治療工作的需求。工會建議，應明文一般急性病房與急診也應設置呼吸治療師，改善人力短缺問題。

陳昭姿表示，她支持工會提出的2項訴求，也呼籲衛福部啟動醫療機構設置標準的檢討程序，檢討過程不能閉門造車，應納入醫事人員的聲音。

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林月琴指出，醫事人員過勞、血汗不只是人力調度的問題，更是病人安全與醫療品質的根本問題。醫事人員長期被視為醫療體系中的隱形人，在高齡化社會與疫情考驗下，重要性不容忽視。

她說，若台灣繼續以落後數十年的標準運行醫療制度，最終受害的將是整個社會。現在是時候修法，讓醫事人員的專業與勞動獲得合理的保障，也讓病患得到應有的照護品質。（編輯：萬淑彰）1140411

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4月15日國際醫檢師節前夕，台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會、台灣醫療工會聯合會11 日與民進黨立委林月琴（左1）、民眾黨立委陳昭姿（右2）舉行記者會，呼籲衛福部盡快修訂「醫療機構設置標準」，合理化醫事人員人力配置，保障醫事人員權益及病患安全。中央社記者林敬殷攝 114年4月11日
4月15日國際醫檢師節前夕，台灣醫事檢驗產業工會、台灣呼吸治療產業工會、台灣醫療工會聯合會11 日與民進黨立委林月琴（左1）、民眾黨立委陳昭姿（右2）舉行記者會，呼籲衛福部盡快修訂「醫療機構設置標準」，合理化醫事人員人力配置，保障醫事人員權益及病患安全。中央社記者林敬殷攝 114年4月11日
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