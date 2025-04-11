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國防部：軍情等機敏單位將領晉任 由單位主官授階

2025/4/11 17:56
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（中央社記者吳書緯台北11日電）媒體報導，軍方考量部分單位將領因任務機敏性，改為單位主官代為授階。國防部今天表示，軍情、國安、特勤等相關單位將領晉任，考量人員身分機敏性，由單位主官代為授階。

自由時報今天報導，具機敏性任務的單位，如國安、軍情、特情單位的新任將領晉任時，改由單位主官代為授階，不再以公開方式授階，並舉例原任總統府副侍衛長林鶴欽4月1日調升國安局特勤中心專任副指揮官，但並未出現在總統賴清德為4月份將官晉任授階典禮，即是因機敏單位將領授階改為不公開，由單位主官代為授階的緣故。

國防部今天回覆中央社記者詢問指出，軍情、國安、特勤等相關單位將領晉任，考量人員身分機敏性，由單位主官代為授階，籲請媒體勿對國軍重要軍職人事調整逕行臆測及報導，以維國家整體安全。

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國軍中將、少將、校尉級軍官及士官晉任作業，過去為每年1月1日、7月1日各實施1次，占缺及等待時間長達半年，為提振士氣及讓權責相當，國防部已於民國109年修法，將從原本「半年1次」等候期，改為「每月1次」，109年修法後，晉任少將、中將的將領是由單位主官或是高階將領授階，每半年舉行1次總統出席的將官晉任勗勉典禮，由總統對已晉任的將官集合勉勵。

總統賴清德上任後，為表達對晉任將領的重視，肯定晉任將領的工作績效，於去年8月底於總統府內首次舉行「將官晉任授階典禮」，由賴總統親自為晉任中、少將的軍官授階，而之後也形成慣例，當月若有中、少將層級的將領晉任，晉任授階典禮也在總統府內舉行。（編輯：蘇志宗）1140411

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