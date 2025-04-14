罷綠委團體遭檢調約談 國民黨組律師團當後盾

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（中央社記者劉冠廷台北14日電）北檢偵辦涉幽靈連署案，罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的罷團成員今天遭約談搜索。國民黨表示，已接洽聯繫都有律師陪同偵訊，國民黨律師團會成為最強後盾。

國民黨主席朱立倫則透過臉書發文表示，執政黨把司法當工具，辦藍不辦綠，大刀竟揮向勇於表達意見的年輕人，國民黨律師團已主動聯繫罷免行動的青年提供必要法律協助。

朱立倫說，面對民進黨各種迫害異己的司法手段，國民黨一定力戰到底，全額負擔。必須重申，決不讓青年朋友孤軍奮戰，這場民主保衛戰，大家一起戰到底。

北檢偵辦涉幽靈連署案，查出民進黨立委吳思瑤、吳沛憶罷免案的罷免團體疑有偽造提議書情事，今天指揮調查局兵分6路搜索李孝亮、張克晉、賴苡任、滿志剛、劉思吟、陳冠安等人住處，並約談6人說明。

國民黨下午召開記者會，智庫副執行長、桃園市議員凌濤表示，民進黨為了轉移共諜案焦點，竟然將司法大刀作為政治工具，砍向一般公民團體，並質疑政府只辦罷綠委團體，不辦罷藍委團體，是雙重標準。

凌濤指出，接下來包括今天在內的所有案件，只要罷免公民團體領銜人受到司法查辦，國民黨律師團都將成為最大後盾，據他了解，雙吳罷團的相關領銜人，國民黨已接洽聯繫，都有律師陪同偵訊。

凌濤強調，未來任何一名領銜人受到調查局壓迫、司法體系政治操作迫害，國民黨都會成為最大後盾。希望一般民眾可以執行公民基本權利，這是國民黨最重要的立場。

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國民黨副發言人鄧凱勛指出，藍委馬文君罷免案有11件偽造情事，藍委丁學忠有10件、藍委林沛祥有116件，但檢調到現在像沒事發生一樣，繼續往藍營青年、一般公民團體下手。

國民黨考紀會主委黃怡騰表示，國民黨準備律師團協助，確保在程序上能受到司法機構公平對待，也呼籲檢調機構，對於其他涉及不法的罷免活動，一樣秉持相同標準偵辦。（編輯：林克倫、蘇志宗）1140414