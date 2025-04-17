立委憂海科營運中心疊床架屋 海委會：都有區隔

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（中央社記者王揚宇台北17日電）立法院聯席會議今天審查國家海洋科技營運中心設置條例草案，立委關注該中心是否與其他單位的業務雷同，有疊床架屋等情況。海委會副主委吳美紅除說明都有區隔，也允諾2週內提供報告詳細說明。

立法院司法及法制、內政委員會聯席會議今天審查行政院函請審議國家海洋科技營運中心設置條例草案，海洋委員會副主任委員吳美紅、國家海洋研究院長陳璋玲等人列席說明，並備質詢。今天的議程安排僅進行詢答，未逐條審查。

吳美紅說明，因應國家船模實驗室及海洋基礎資料調查船相關工程的籌建與未來運作維護需求，行政院提出國家海洋科技營運中心（以下簡稱海科營運中心）設置條例草案，該中心為行政法人，希望讓台灣能完備船模試驗量能，發展本土關鍵核心技術，建立海洋基礎資料調查船隊維運平台，發揮國家海洋研發能量，確保台灣海洋科技優勢。

朝野約20位立委登記質詢，分別關注海科營運中心與國海院或國家實驗研究院下的海洋科技研究中心等海研單位，業務內容是否雷同、有疊床架屋之嫌，該如何做出區別。

吳美紅指出，國海院跟海科營運中心的業務有所區隔，不會重疊，至於國實院下設的中心是給學術研究及學校申請，海科營運中心會針對船模實驗室及調查船的營運管理，另外也會受海委會的督導，都有層次上的區隔。

朝野立委關心海科營運中心的組織型態屬於行政法人，並舉過去政府成立的行政法人在自籌財源不足、是否有規避政府監督等狀況，詢問未來的員額、預算編列情形。

吳美紅表示，未來會由海委會監督，不會有規避的問題，希望爭取的員額為100人，當中有79人將進行船模製造、設計、操演等，還有調查船的關鍵、探測幹部等，人力配置上有所規劃。

關於海科營運中心的經費部分，吳美紅指出，目前預估民國115年需要新台幣6000萬元左右，116年則是3億元，117年、118年則需要3.6億元，將來自主營運後，會逐年降低政府的經費挹注。

國民黨立委王鴻薇等立委質詢時，要求海委會針對上述議題提供報告，包括財務規劃、業務有無疊床架屋等。吳美紅允諾2週內提報告進行詳細說明。

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立法院司法及法制委員會召委、民進黨立委莊瑞雄認為，科研資源不能各吹各的海風，希望海科營運中心設立後，應該要是羅盤也是舵手，該中心也應該是整合者，能統整研究、串聯部會。

台灣民眾黨立委黃國昌質詢時，關注草案第20條內容，即海科營運中心人員安全查核等議題。吳美紅回應，這分為一般查核與特殊查核，海委會絕對會把關，如果沒有做好，海委會會負責任。（編輯：張若瑤）1140417