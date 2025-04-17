公幼學前特教資源不足 立委民團籲教育部強化

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（中央社記者林敬殷台北17日電）教育部推動公幼零拒絕政策已邁入30年頭，民進黨立委林月琴今天與全國幼教產業工會舉行記者會，呼籲教育部加速強化布建學前特教資源、盤點現場人力配置、提供教保人員教學現場實質協助。

林月琴今天在立法院與全國幼教產業工會理事長許文菁舉行「幼兒園融合教育成單線道，體制與資源讓人孤單」記者會。

林月琴表示，融合教育是近年來最重要的特殊教育思潮之一，教育部在法規和政策上都有具體的支持和行動，但仍存在3大問題，首先是特殊需求專業不足，缺乏照顧服務量能；其次為程序被動且冗長，資源空窗期孤立無援；最後則是各縣市特教中心針對助理員時數核定標準不一，各校分配運用方法不一。

全國幼教產業工會理事長許文菁說明，學前特教的融合教育是希望接住每位孩子的需求，但目前學前融合教育確實有許多困境，雖然普通班近年已有調整師生比，但仍盼能進一步下修，特別是幼幼專班，1：8的比例若有特殊生加入，對教學與照顧都是沉重負擔，影響教保品質，應該調整。

許文菁解釋，特教助理員的時數配置不足，如新北市多數個案一學期僅給予30至80小時不等，甚至有縣市每日僅給0.5小時的時數；多數縣市的專業團隊每一類別僅能提供每學期2至4小時的服務。巡迴輔導師資也極為緊繃，1名老師負責30名以上的個案是常態。

許文菁提到，融合制度應該是由資源來共同支持，融合之路不應該是孤單前行的單線道，應該是互相扶持的同行之路。

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林月琴與許文菁提出3項訴求，第一是教育部應提升特教人力的量能與資源效益；第二是強化鑑定程序機制與效率，落實特教法第20條規定；第三則為提供教保人員實質支持。

教育部國教署學前組專門委員王怡婷表示，就師生比部分，教育部已努力在調整調降中，也會強化巡迴輔導量能及監督機制，至於特教助理員費用，國教署每年持續補助地方政府，目前每個縣市都有制定分配方式，希望透過增加經費，讓服務時數可以增加。至於不足處，後續持續努力。（編輯：張若瑤）1140417