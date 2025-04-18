宴美參議員 林佳龍盼以台美聯合艦隊模式融合產業鏈

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（中央社記者吳書緯台北18日電）外交部長林佳龍表示，昨晚款宴美國跨黨派參議員訪問團，期待能與美國以「台美聯合艦隊」模式促使雙方產業鏈的融合，強化台美兩國在經濟實力與國家安全，並進一步拓展至菲律賓等第一島鏈國家。

美國聯邦參議院外交委員會「亞太」小組主席芮基茲（Pete Ricketts）率跨黨派參議員訪問團於16日至19日訪問台灣，團員包括該小組民主黨首席議員昆斯（Chris Coons）及參議員巴德（Ted Budd）。

林佳龍今天在臉書發文表示，昨晚於外交部設宴款待訪問團，感謝與會議員長期在國會為台灣發聲，來訪的3位參議員都是台灣的堅定支持者，他由衷地感謝3位參議員持續為台灣發聲，也向他們說明美國國會跨黨派的支持，對深化雙邊關係至關重要。

林佳龍說明，芮基茲去年提出「支撐法案 BOLSTER Act」，鼓勵歐洲國家與美國共同強化台灣安全並反制中共錯誤解釋聯大第2758號決議，是近年美國會推動美歐共同支持台灣最全面的法案。

昆斯則是在今年提出「台灣保證落實法案Taiwan Assurance Implementation Act」要求國務院定期檢討對台交往準則，至少每5年向國會提交相關報告，巴德也是多次連署友台議案，包括支持解決台美雙重課稅問題等。

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林佳龍說明，面對中國近年來，持續透過大規模軍演、法律戰與灰色地帶侵略手段，企圖單方面破壞台海的和平穩定，台灣除將強化自身的防衛能力，把國防預算提升至GDP的3%以上外，也期待與美國合作提升不對稱的作戰能力；台積電擴大投資美國，中油與阿拉斯加州天然氣開發公司簽署合作意向書，都展現台灣在科技與能源領域與美國深化合作的意願。

林佳龍表示，期待能與美國建立互利共榮的夥伴關係，以「台美聯合艦隊」模式促使雙方產業鏈的融合，強化台美兩國在經濟實力與國家安全，也深切的期盼，能以台美成功合作的模式為基礎，進一步拓展至菲律賓等第一島鏈國家，促進理念相近國家緊密合作，讓堅守民主與自由的夥伴彼此支持，共同推動區域的和平與繁榮。（編輯：翟思嘉）1140418