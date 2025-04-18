看護移工遭雇主施虐、強迫勞動 監院糾正中市勞工局

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（中央社記者賴于榛台北18日電）監察院調查移工遭虐事件，監委王幼玲等人今天透過新聞稿說，家庭看護移工S女在台工作期間遭毆打、強灌水，另外移工W女亦遭強迫勞動，台中市政府勞工局在家庭看護移工的訪視與查察流於形式，錯失介入時機，核有違失，提案通過糾正。

監委王幼玲、王美玉、紀惠容調查台中市印尼籍家庭看護移工S女、Ｗ女分別遭受雇主毆打凌虐及不當對待一事。3人今天透過新聞稿指出，家庭看護移工S女民國111年4月入境，受聘僱於雇主照顧其家屬，但工作9個月期間，常被照顧者的3名家屬摑掌、拉扯其頭髮撞牆或毆打、腳踩、狠咬，甚至以蓮蓬頭水柱強灌水等，甚至每日工時長達21個小時，還被剋扣薪資，已經司法機關鑑別為人口販運被害人。

監委說，S女雖然有接受台中市政府的入國通報訪視，但因受雇主監視舉動，難以主動求助，而台中市政府勞工局於訪視時並未察覺異狀。

W女部分，監委說，W女111年1月入境，照顧巴氏量表零分的失能者，同年5月起申訴雇主於工時及工作方式有不當對待情事，包含工作內容繁重，每日自清晨6時30分至晚間11時，半夜還要協助翻身拍背，且被要求執行抽痰等醫療行為，但因當時疫情嚴峻，台中市政府未前往訪視，亦未以電話關懷W女，直到W女多次提出申訴，並已離開雇主家後，台中市政府勞工局才前往檢查，未對W女受僱時的真實勞動條件與工作環境進行查證，造成W女無法轉換雇主而離境。

監委說，台中市政府勞工局對家庭看護移工的訪視與查察流於形式，錯失介入時機，損及移工權益，核有違失，監院日前已通過對台中市政府勞工局的糾正案。

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另外，監委也發現，此案W女雇主要求移工賠償未做滿3年的費用，但此主張並不合法，台中市政府在W女的協調會議中便知悉雇主的要求不合法，卻未及時糾正並制止；勞動部亦未能充分掌握移工被要求提早解約應賠償的困境，使移工受制他人，面臨強迫勞動的不利處境，甚至導致基本人權受到侵害。

監委說，勞動部也未能即時處理S女轉換雇主的申請，無故延誤長達2個月，而且還需原雇主確認，無視人口販運受害移工的脆弱處境，嚴重影響S女的工作權益，而此類案件一再發生，勞動部應澈底檢討改進。（編輯：黃國倫）1140418