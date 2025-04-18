協助巴黎奧運台灣隊獲佳績 林佳龍頒贈獎章予法市長

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（中央社記者吳書緯台北18日電）外交部長林佳龍今天頒贈「睦誼外交獎章」予法國勒瓦盧瓦市長杜馬，表彰其在去年巴黎奧運、帕運期間，積極提供台灣代表隊支持與協助，並促成該市無償出借運動中心，對台灣選手取得國際賽事佳績著有貢獻。

外交部今天發布新聞稿指出，林佳龍上午在外交部大禮堂頒贈「睦誼外交獎章」予法國勒瓦盧瓦市（Levallois）市長杜馬（Agnès Pottier-Dumas，另譯杜瑪）。

林佳龍致詞時特別感謝杜馬促成勒瓦盧瓦市議會以48票全數通過，同意在巴黎奧、帕運期間，免費出借該市市立運動中心多個訓練場域，專門讓台灣代表隊使用。另杜馬慷慨以市府經費支應運動中心的資源及設備、整修中心老舊場域，提供台灣代表隊最佳備賽環境，使台灣代表隊在這次奧、帕運最終分別取得2金5銅及3銀2銅的優異成績。

林佳龍強調，勒瓦盧瓦市2座運動中心正門處在巴黎奧運期間以醒目方式標示中華民國國旗，與其他使用該中心的美國、澳洲及加拿大等國國旗並列，讓巴黎看見台灣，並欣見杜馬這次訪台與教育部簽署教育合作協議，期許台法持續拓展合作並深化雙邊友誼。

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杜馬感謝林佳龍頒贈「睦誼外交獎章」，並由衷欽佩台灣及人民的韌性，而決定該市懸掛中華民國國旗，以表達對台灣的堅定支持。

杜馬指出，勒瓦盧瓦市與台灣是共享價值的理念相近夥伴，樂見台灣在巴黎奧、帕運期間，與勒瓦盧瓦市及國際各界建立夥伴情誼。再次恭賀台灣奧、帕運代表隊榮獲佳績，並期許雙方合作持續深化。（編輯：翟思嘉）1140418