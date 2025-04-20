外籍輪近岸航行遭疑統戰威脅 管碧玲：政府有機制

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（中央社記者蔡孟妤、張已亷高雄20日電）有臉書粉專指一艘外國籍客輪多次在近岸經過台灣，質疑是中國「統戰威脅」。海委會主委管碧玲今天說，國人已識破中國小動作，政府對海上目標管理均有建立跨部會聯合機制。

臉書（Facebook）粉專Taiwan ADIZ昨天貼出一艘外國籍客輪「鼓浪嶼號」近岸通過台灣的影片，並表示該客輪已多次如此，絕非「無害通過」，質疑是中國「統戰威脅」。

管碧玲今天接受媒體訪問表示，「這艘外國籍客輪（百慕達，英國海外領地），海巡署自4月16日起即持續監控，直到離開我國海域」。她強調，國人都知道識破中國這種小動作，政府對海上目標管理均有建立跨部會聯合機制。

管碧玲說，「外國船舶無害通過中華民國領海管理辦法」主管機關為航港局，海委會與航港局會配合國安機制，建立相關船舶資料庫，這部分海巡署也會處理。

此外，海委會海洋保育署今天在高雄捷運美麗島站舉辦「SEA YOU海洋的見證與再造」全國巡迴展啟航儀式，9月前將巡迴高雄、桃園、台中、台北及花蓮5大場次，以「海洋廢棄物的旅程」為主軸，融合靜態展示與多元互動體驗。

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管碧玲致詞表示，過去因颱風而擱淺十多艘大型貨輪，仍有部分海污工作及3艘尚未被移除的擱淺船隻持續處理中。另外，海污法大修並上路實施，海保法子法修訂也有望7月上路，盼達「潔淨海洋」與「海洋生態生物多樣性」2大目標。

海保署長陸曉筠說，這場展覽不僅是短暫體驗，更是行動的起點，期待透過跨界合作，凝聚大眾對環境保護的責任感，創造更具影響力的海洋保育行動。（編輯：黃名璽）1140420