菲國放寬官員與台交流限制 林佳龍：有助深化合作

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳書緯台北21日電）菲律賓總統府頒布備忘錄通告，放寬過去30多年來對政府官員與台灣交流的嚴格限制。外交部今天表示，外交部長林佳龍對菲國政府務實推動台菲關係表示肯定，並認為菲國新規範將有助台灣在「總合外交」下，持續深化台菲實質合作。

菲律賓政府公報資訊網（Official Gazette）今天公布總統府第82號備忘錄通告（Memorandum Circular），放寬1989年時任總統艾奎諾夫人（Corazon Aquino）透過第313號行政命令所訂的官員與台交流限制；在新的備忘錄通告之下，除了總統、副總統、外交部長和國防部長之外，其餘政府官員若為經濟、貿易和招商目的，可在使用一般護照、不使用官方頭銜的前提下赴台。

外交部強調，台灣是菲律賓第8大出口市場、第9大貿易夥伴及第10大進口來源國；誠如菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）過去不斷強調的，台海和平穩定是優先要務，和平、安全與穩定關乎所有國家，台灣將持續偕同菲國等民主友盟，共同為區域繁榮、和平與穩定做出貢獻。（編輯：蘇龍麒）1140421

延伸閱讀 菲律賓總統府頒布通告 放寬官員與台灣交流限制