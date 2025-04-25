高階文官開訓 總統提數位、淨零、健康、韌性4期許

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（中央社記者賴于榛台北25日電）因應威權主義擴張、AI科技等世界局勢變化，總統賴清德今天出席高階文官開訓典禮時，期許受訓高階文官未來成為建構全社會防衛韌性的骨幹、推動數位轉型的重要推手、大步邁向2050淨零轉型，且落實「健康台灣」願景。

行政院人事行政總處公務人力發展學院今天舉行114年國家政務研究班第16期及高階領導研究班第15期聯合開訓典禮。此次培訓以「智慧台灣、永續前行」為主題，高階文官國內受訓將至工研院、中研院、台塑公司、清水地熱發電廠、慈濟日照中心等參訪及交流對談，也會赴歐洲國家交流學習數位及淨零轉型經驗。

賴總統出席典禮致詞時指出，當前世界面臨威權主義擴張的威脅、人工智慧（AI）科技日新月異、淨零轉型，還有人口高齡化的衝擊，需要政府與民間協力合作，以宏觀思維、跨域治理及全球性的領導視野，才能將世界的挑戰，轉化為台灣未來發展的機會，期許文官結訓後，能力更強、視野更廣，未來承擔更重要的責任，為台灣做出更多貢獻。

賴總統也對受訓文官提出4項期許，包含一，成為政府建構全社會防衛韌性的骨幹；二，擔當推動數位轉型、智慧國家的重要推手；三，一起大步邁向2050淨零轉型；四，落實「健康台灣」的願景。

他表示，國際環境已經發生巨大的改變，非但影響生活且充滿不確定性與不可預測性，因此，台灣須做好全社會防衛韌性的重要基本功，讓台灣站穩關鍵位置，躋身全球核心國家之列。

賴總統說，唯有提升台灣國防、民生、災防、民主的韌性，確保在任何情況下，台灣社會都能正常運作，台灣才能應對各種威脅與挑戰，期許發揮關鍵性的骨幹作用，由政府帶動民間一起努力，讓台灣社會韌性更強健。

他也表示，AI數位科技是創新的驅動力，也是提升國家競爭力的重要關鍵，當全球正處於經濟秩序重整的關鍵時刻，台灣不僅要在科技領域保持領先，更要讓AI產業化、產業AI化，並以AI科技為支點，促進區域平衡發展，讓全體民眾同享科技帶來的便利，而政府AI化就是關鍵。

賴總統強調，推動數位轉型、打造智慧國家是讓台灣脫胎換骨的全面性變革，絕非單一部會的任務，需要跨部會、跨領域的共同努力，政府AI化才能竟其全功。

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總統府昨天召開「國家氣候變遷對策委員會」第4次會議，討論台灣如何掌握綠色轉型契機。賴總統指出，貿易戰、關稅戰當前，許多產業因為經營的不確定性提高，對減碳、ESG（環境、社會、公司治理）轉趨觀望，但行政團隊會持續掌握情勢，滾動式調整策略，一定會做產業的後盾，也盼文官共同將政策落實執行。

賴總統也說，健康是基本人權、普世價值，任何政策都不應該違背健康的價值，高階官員未來在擬訂政策時，一定要將促進民眾健康的因素納入考量。（編輯：林興盟）1140425