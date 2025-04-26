福和會辦民防聯訓模擬衝突災害應變 維持社會運作

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（中央社記者吳書緯南投26日電）強化社會韌性備受各界關注，福和會今、明2天舉行「福和會2025民防聯訓」，由參與全台各地民防自訓團的民眾自發組成的團隊進行民防演練，模擬台灣遭受衝突下的災害情況，民防團隊應處醫療救助、災民收容與維持秩序等場景，維持社會運作。

福爾摩沙共和會（福和會）今、明2天在南投竹山內政部消防署訓練中心舉行「福和會2025民防聯訓」，約100位民眾參與；開訓典禮邀請內政部次長馬士元、消防署長蕭煥章、總統府全社會防衛韌性委員會委員劉文等人與會；陸軍退役少將余宗基等多位退役將領也到場觀察演訓情況。

馬士元致詞指出，台灣不只面臨軍事上的威脅，也包含民主自由體制受到威脅，要因應社會複合性災害，內政部在民防與警消任務的轉型都是對應威脅，而參與聯訓的民眾均為各地民防自訓團的成員，也是在對抗侵略、維護民主自由社會的體制，並盼未來有越來越多人能參與，讓台灣社會如同歐洲國家擁有堅強的民防後盾。

福和會理事長陳彥升致詞說，中國對台灣的威脅越來越靠近，不能輕易看待，除了軍方做了準備外，民間也必須配合，無論是戰爭或天災時，都需要民間發揮力量，才能展現國家整體的力量，此次舉辦演訓就是將民間的力量準備好，福和會以社會公益、國家安全為宗旨，盼透過舉辦演訓發揮力量，未來也希望能將演訓普及到全台各地，讓台灣能做好充分準備。

聯訓召集人、全社會防衛韌性委員會委員劉玉皙表示，此次「福和會2025民防聯訓」的特色，是參訓民眾都有參與各地民防自訓團運作，演訓模擬非常時期的緊急應變，包括醫療救助、災民收容、守衛巡邏、通訊聯繫等多項民防任務，採無腳本形式進行演練，考驗經過民防自我訓練的民眾在民防技術的熟練程度，以及民防組織間的聯繫合作，民防組織和政府部門的協同合作。

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中央社記者今天現場觀察首日演訓情況，來自全台各地的民眾依專長組成醫療組、警戒巡邏組、前進小組、機動小組、安全收容組等5組，由統裁部設定各種發生衝突所產生複合式災害的狀況，並由工作人員扮演戰傷人員、路倒民眾、鬧事民眾等情況，參訓民眾必須依照指揮中心指揮官與各組組長的指示，進行協同作業。

今天才初次見面的各地自訓團成員一開始略為緊張且呈現兵荒馬亂，經過休息且各組檢討後，在隨後的演訓期間應對各項情境，如接運傷患、維持收容所運作和大量傷患處置都步上軌道，展現民間維持非常時期社會運作的能力。（編輯：張均懋）1140426

福和會2025民防聯訓26日舉行演練，指揮中心演練記錄各組回報所處置的情況。中央社記者吳書緯南投攝 114年4月26日

福和會2025民防聯訓26日舉行演練，民防團隊演練將傷患後送至醫療站。中央社記者吳書緯南投攝 114年4月26日

福和會2025民防聯訓26日舉行演練，民防團隊演練將傷患後送至醫療站，並經由檢傷分流病人。中央社記者吳書緯南投攝 114年4月26日